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高雄大林蒲遷村安置 行政院核定經費800億

中央社／ 高雄4日電

高雄市推動大林蒲遷村，行政院今天核定遷村安置計畫經費新台幣800億元。民進黨立委賴瑞隆表示，希望經濟部、市府立即啟動安置計畫意願調查及後續細項討論，回應居民的期待與訴求。

行政院今天正式核定「全國循環專區試點暨新材料產業園申請設置計畫」（含大林蒲遷村安置計畫）修正計畫，總經費共計1519.99億元，其中「大林蒲遷村安置計畫」核定800億元，準備金40.45億元。

為照顧較弱勢者，自身及家庭成員皆無自有住宅者，搬離大林蒲後可選擇入住社會住宅，一般戶2年、關懷戶3年免租金安置補助。未選擇入住社會住宅得申請津貼每人10萬元，預估符合人數約5850人，經費約7.11億元。

賴瑞隆今天透過新聞稿表示，行政院今天核定遷村總體經費增至800億元，希望給小港沿海6里鄉親更安全的生活環境，也盼經濟部與高雄市政府應立即展開安置計畫意願調查，以多元妥善配套，從寬從優保障鄉親的居住權益。

賴瑞隆表示，遷村是困難而複雜的事，希望經濟部及市府能以最大同理心及耐性處理好各項工作，並立即啟動安置計畫意願調查及後續細項討論，回應居民的期待與訴求，從寬從優讓鄉親感受政府的用心。

小港臨海工業區成立逾40年，高雄大林蒲、鳳鼻頭等沿海6里被煉油廠、發電廠、煉鋼廠及貨櫃中心等重工業包圍，居民長期遭受周邊污染及工安影響，政府啟動遷村計畫，遷村經費也從最初589億元增至800億元。

賴瑞隆 行政院

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