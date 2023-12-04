行政院核定大林蒲800億遷村費 立委籲盡速啟動遷村

行政院今天正式核定「全國循環專區試點暨新材料產業園申請設置計畫」（含大林蒲遷村安置計畫）修正計畫，總經費達1519.99億，其中大林蒲遷村安置計畫共核定800億元，準備金40.45億元；立委賴瑞隆要求經濟部、高市府應立即啟動申請程序。

高雄小港臨海工業區於1976年設立後，小港區大林蒲、邦坑、鳳鼻頭沿海6里被煉油廠、發電廠、煉鋼廠包圍，居民長期飽受汙染及工安影響。至2016年11月，時任行政院長的林全率前高雄市長陳菊和各部會首長向大林蒲鳳鼻頭沿海6里民眾鞠躬道歉，並啟動遷村計畫。前行政耽長蘇貞昌於2019年10月先核定遷村中長程計畫，高市府接著舉辦6場遷村說明會， 但因遷村條件始終談不攏，好事多磨。

立委賴瑞隆表示，大林蒲遷村案七年來歷經14次立法院總質詢、51次委員會部會質詢及無數次協調座談會，鄉親們都在等待儘快核定遷村計畫。目前行政院核定遷村總體經費，已有600多億增加至800億元，希望給受800支煙囪包圍的小港沿海6里鄉親們，更安全的生活環境，他請經濟部與高雄市政府，應立即展開安置計畫意願調查，積極回應鄉親們的期待與訴求，同時要求完善多配套，從寬從優保障鄉親居住權。

他建議，基於照顧弱勢，無房無地者可選擇可提供入住社會住宅，一般戶2年、關懷戶3年免租金的安置補助，或選擇入住社會住宅，得申請發給津貼每人10萬，預估符合人數約5850人，經費約7.11億元。