中正運動場改造113年底完工 天空步道結構浮現

高市府推動中正運動場開放場域改造計畫去年啟動，除保留運動功能，更引進購物、餐飲進駐等，持續加緊趕工，預計113年底完工，其中天空環場步道主體鋼結構已逐漸浮現。

中正運動場開放場域改造計畫去年啟動，除保留原運動功能，更規劃引進購物、餐飲及其他休閒活動進駐，將轉型為開放高架公園。

高雄市工務局新建工程處今天發布新聞稿表示，中正運動場持續加緊趕工，鄰近中正路、武營路、三多路側的600公尺長High line天空環場步道主體鋼結構已逐漸浮現，基礎穩定矗立在既有環場觀眾席旁。

工務局表示，中正運動場是許多市民共同成長的回憶，工程目前如火如荼進行，以期望民國113年底達成完工目標。現階段主體鋼結構也陸續進場施工組裝，並施作鋼構耐震補強工程，將既有場館建築物進行大改造。

新工處指出，目前進行的拆除工程與結構體工程順利進行中，環場High line鋼構步道的鋼構件已經完成一半，整體施工進度超過2成，預計今年底開始施作石籠景觀牆。未來將為中正運動場注入更多元的運動項目與嶄新面貌。