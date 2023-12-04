暖心！高雄267間店家設無障礙友善空間 輪椅族大讚方便

依無障礙法規全台300坪以下可容客中小型餐廳、商店和診所無需設置無障礙空間，為顧及輪椅族權益並鼓勵外出，高雄市102年起推動商家設置無障礙友善環境，至今年已有267間友善場所，今年新增37間；社會局表示，該環境包括出入口無高低差、桌子下可容膝、設輪椅充電站、服務鈴等。

高雄市社會局運用公益彩券盈餘基金，長期委託高雄市脊髓損傷者協會，推廣輔道身心障礙友善營業場所計畫，鼓勵店家設置無障礙用餐、購物、就醫空間，包括有扶手的無障礙廁所、菜單具易讀大字體、導盲犬可進入場域、身障者優先席等，待訪視員確認後，店家即可獲贈友善店家證書。

今年獲贈友善店家證書的鳳山栗木小火鍋表示，店內裝潢時在出入口高低差做斜角，改為橫拉門、防滑地板，廁所是施座式馬桶，且空間可內部迴轉；另外同樣獲證的左營福音復健科診所蘇世裕醫師表示，診所櫃檯放低，讓輪椅族方便掛號領藥，且室內動線寬敞明亮，讓身障者能感受店家的用心。