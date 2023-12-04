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高雄中正運動場轉型台版高架公園 天空步道首開箱

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高雄中正運動場開放場域改造空拍圖首開箱，天空步道雛形乍現。記者王昭月／翻攝
高雄中正運動場開放場域改造空拍圖首開箱，天空步道雛形乍現。記者王昭月／翻攝

高市中正運動場去年著手改造，將變身台版「高架公園」（High line Park），施工空拍圖今天「開箱」，已經可以看到600公尺長的High-line裙樓天空環場步道主體鋼結構，工務局指整體工程預計明年底完工。

高雄中正運動場早年有如現今的世運主場館，是巨星開唱的熱點，已故麥可傑克森即曾在此地高歌，是6、7年級高雄市民共同成長的回憶，但歷經歲月洗禮已呈老舊，去年推動改造計畫，除保留原運動功能，也將引進購物、餐飲及其它休閒活動進駐，變身為台版開放高架公園。完工後與鄰的衛武營國家藝文中心串連連一氣。

高雄市工務局指出，中正運動場持續加緊趕工，目前在中正路、武營路、三多路側地600公尺長的High-line裙樓天空環場步道主體鋼結構已浮現，完工後串接中正路的捷運橘線O9站，從原封閉式場所，蛻變成融合遊憩、商業服務及運動設施共存的開放場域。

新工處表示，環場High-line鋼構步道鋼構件已完成了一半，施工進度超過2成，預計今年底開始施作石籠景觀牆。現階段也將施作鋼構耐震補強工程，把既有場館建築物進行大改造，施工團隊會加派人力盡力縮短工期，拚明年底完工。

議員許采蓁近日質詢時也關切工地安全問題，指市府要求所有工地都需落實工程三級品管及工地積水問題，其中中正運動場工程顯然都不符合要求，副市長林欽榮說，新工處這項工程他每二周跑一次，一定要求落實孳生源清除，該罰則罰。

高雄中正運動場開放場域改造空拍圖首開箱，天空步道雛形乍現。記者王昭月／翻攝
高雄中正運動場開放場域改造空拍圖首開箱，天空步道雛形乍現。記者王昭月／翻攝

運動 高雄市 林欽榮

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