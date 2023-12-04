米其林名廚設計美食 要讓國際樸門感受台灣熱情

「2024第15屆國際樸門大會」本月9日將在高雄 LA ONE café 咖啡輕食舉辦分享餐會，活動除支持全球永續生活運動實踐者參與，特別邀請米其林名廚簡天才設計美味料理，透過餐會支持與關心全球永續。

以「照顧地球、照顧人類、分享多餘」為核心態度成立的「樸門」(permaculture），每2至3年辦一次國際會議，並由不同的國家樸門實踐者主辦，台灣大地旅人環境工作室爭取到今年主辦權，為讓更多人了解與響應議題與行動，本月9日辦分享餐會特別邀請米其林綠星名廚簡天才設計料理。

簡天才表示，長期秉持支持小農、盡可能使用在地食材理念，全事業群也以此做為研發菜單的核心，這與樸門宗旨不謀而合，期盼透過飲食推動環境永續，同時影響更多人培養食材不浪費，也讓來自世界各地的樸門實踐者，看到台灣人對土地的守護與熱情。

大地旅人環境工作室江慧儀創辦人表示，「樸門」是1970年由澳洲生態學家比爾莫利森、大衛霍姆格倫及其夥伴共同提出，把原生態、園藝和農業，以及許多不同領域知識相結合，透過各種知識方法設計出可實踐執行的系統，來解決各種生存、生活大小事。