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屏東落山風藝術季未演先轟動 藝術論壇報名秒殺

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東落山風藝術季「風湧之南」大劇在今年元旦登場。圖／屏東縣府提供
屏東落山風藝術季「風湧之南」大劇在今年元旦登場。圖／屏東縣府提供

2023落山風藝術季預計12月15日登場，今年屏東縣政府與國際知名的日本瀨戶內國際藝術節幕後策劃團隊合作展覽，開幕式規畫舉辦跨國藝術論壇，邀請策展大師北川富朗線上分享越後妻有日本大地藝術季，探討藝術活動的未來與可能性，一開放報名，80個名額秒殺一空，還有不少人向隅，讓今年落山風季藝術季未演先轟動。

屏東縣政府打造車城海口港變成看海美術館後，每年規畫二次展覽及一次落山風藝術季，引進國內外優質藝術作品，好品質建立起好口碑，至看海美術館參觀的人潮愈來愈多，以剛落幕的日本當代藝術家矢延憲司的「船仔貓」展覽為例，三個月的展期就吸引超過20萬人次參觀，看海美術館成為國境之南重要藝術據點，甚至為恆春半島開創新的觀光旅遊方式。

每年底舉辦落山風藝術季，繼去年邀請荷蘭仿生獸之後，今年屏東縣政府與瀨戶內國際藝術節幕後策劃團隊合作，邀請到策展大師北川富朗先生所屬的公司，來自日本東京的Art Front Gallery，他們策展經驗豐富，策劃的藝術季包括了越後妻有大地藝術季、瀨戶內國際藝術節、奧能登國際藝術季、北阿爾卑斯國際藝術季，都享譽國際。

此次Art Front Gallery跨海在看海美術館策劃的「希望への航海Sailing for Hope」展覽，透過由大岩奧斯卡等5位來自日本及菲律賓的藝術家作品，向文學巨擘海明威的《老人與海》致敬，來到車城海口港，不用出國就能感受到典型日本大地藝術季的美好與藝術能量。

今年落山風藝術季並特別舉辦跨國藝術論壇，邀請到一手打造越後妻有、瀨戶內等知名藝術祭國際策展大師北川富朗、台灣知名藝術團隊「禹禹藝術」陳禹霖，可以和日本藝術家線上與談，與國內藝術家近距離互動，分享不同藝術視角，及塑造地域價值的藝術行動，是場難得匯聚國際頂尖藝術家的盛會。

縣府傳播暨國際事務處表示，原本主辦單位擔心藝術論壇較冷門，沒想到一開放報名，80個名額馬上就額滿，顯見國人對藝術接受度愈來愈高，同時透過論壇，也提升落山風藝術季的藝術含量，12月15日落山風藝術季開幕，歡迎大家一起來。

屏東落山風藝術季原地保留的風動裝置藝術，挑選金屬材質作品，遊客無法攀坐，也較難被破壞。記者潘欣中／攝影
屏東落山風藝術季原地保留的風動裝置藝術，挑選金屬材質作品，遊客無法攀坐，也較難被破壞。記者潘欣中／攝影
2023落山風藝術季預計12月15日登場，今年屏東縣政府與日本瀨戶內國際藝術節幕後策劃團隊合作展覽，開幕式規畫舉辦跨國藝術論壇。圖／屏東縣政府提供
2023落山風藝術季預計12月15日登場，今年屏東縣政府與日本瀨戶內國際藝術節幕後策劃團隊合作展覽，開幕式規畫舉辦跨國藝術論壇。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 藝術家

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