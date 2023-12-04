北高雄缺社宅 議員籲落實居住正義

高雄市社會住宅興建計畫目標持續提升，但北高雄茄萣、湖內、路竹、阿蓮及田寮卻未公布規畫，引發地方議員不滿，認為北高雄為近年最重要產業園區，市府應重視北高雄居住正義；副市長林欽榮表示，持續評估捷運岡山、路竹延伸線聯開案，規畫預留1千餘戶社宅，且聯開案和捷運將同時進行，預計2028年看見成果。

林欽榮表示，北高雄確實需要社宅，捷運岡山、路竹延伸線持續進行聯合開發，開發過程將有土地分回，這些分回土地將優先做青年住宅或社宅使用。

林欽榮說明，依照國家住都中心規畫，北高雄S廊道，左營以北有7千餘戶社宅，不會只落在楠梓、左營，各站都會評估，提供年輕人需要，他也承諾預留1千至2千戶社宅，預計2028年聯合開發後將有千餘戶落成。

市議員李亞築表示，高雄市府近期不斷宣傳，社會住宅興建計畫目標，從1萬5千戶持續提升到1萬8千戶，但沒有任何一戶是在茄萣、湖內、路竹、阿蓮及田寮區，最北只規畫到岡山社宅，難道岡山以北區域不算高雄市嗎？

她說，北高雄立委第2選區鄰近高雄科學園區，及新開發的北高雄產業園區，且重工業、工廠林立，卻遲遲等不到社會住宅規畫，這對當地居民、青年太不公平。

李亞築表示，市府若有盤點捷運延伸線的聯開案，與社會住宅規畫案，都應該盡快讓鄉親知道，市府日前承諾在湖內、路竹、北高雄區域，規畫興建1千餘戶社會住宅，她和當地居民拭目以待。

「市府有沒有真心要幫助人民解決需求？」市議員黃明太說，從租屋市場就可以看出，北高雄確實有社會住宅需求，市府應將重點基礎設施建立起來，地方才能發展。

黃明太說，地方發展有其區域性、階段性，雖然是逐步的，但不能忽視地方需求，若土地不足，有些公共設施保留地可考慮解編，作為社宅使用。