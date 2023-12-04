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大甲媽建醮王船開光 6千信眾朝聖

聯合報／ 記者張已亷／屏東報導

台中大甲鎮瀾宮明年重修落成，今年底辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，委託東港東隆宮師傅建造王船，昨辦開光、剪綵典禮，吸引逾6千名信眾參與，場面熱鬧歡騰；另前天下午傳出逾70名廟會信眾疑食物中毒，鎮瀾宮表示送醫治療無大礙，衛生局已採檢送驗並依食安法辦理。

大甲鎮瀾宮日治時期曾舉行三朝清醮大典，1988年舉行五朝清醮大典，今年為廟宇整修除邀請國寶級剪黏團隊，還請東港鎮東隆宮建造王船，昨由鎮瀾宮董事長顏清標、屏東縣長周春米、議長周典論為王船開光點睛，今清晨將護送安座到鎮瀾宮後方停車場。

周春米說，台中大甲媽首次南巡屏東，歡迎全國信徒來屏東，也祝福王船回台中順利，大甲媽護國護民。

台中大甲媽百年首度南巡屏東受地方熱烈歡迎，但前晚傳出70餘名信眾疑似食物中毒，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤昨表示，可能吃的飯湯「吃袂合（意指不習慣）」，送醫後無大礙，人員均安。

屏東縣衛生局表示，遶境活動疑似食物中毒案，計有74人送醫，其中71人已出院，1人住院，病況穩定，2人留院觀察。初步調查，多數病患攝食多元，如飯湯、生魚片、炒米粉、肉圓、包子、愛玉仙草或其他食品，已採集相關食材餐桶、湯勺、熟食容器檢體及人體檢體送相關單位檢驗。

鎮瀾宮 食物中毒

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