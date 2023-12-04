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經營聯醫人力吃緊 高榮：再招募醫師

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄報導

高雄榮總接受高雄市府委辦下月起經營高雄市立聯合醫院，但高榮原已支援屏東榮總，經營高市聯醫後人力更為吃緊，泌尿外科住院醫師先前曾集體出走，「真空」4個月，專任主治醫師也只剩4人，對此，高榮強調會再招募新醫師，負起支援屏榮與經營高市聯醫責任。

高雄榮總說明，支援屏榮是高榮責任，除非屏榮無需求，或本院科別人力吃緊，否則會持續支援，高榮是高屏地區唯一公立醫學中心，兼負著社會責任，會盡全力提升醫療品質。

高榮院長林曜祥明年1月屆齡退休，醫界臆測新院長之際，對泌尿外科住院醫師日前集體出走，討論的沸沸揚揚，據了解，高榮泌尿外科住院醫師今年5月間集體出走，直到9月才補進2名住院醫師。

高榮以醫學中心泌尿外科規模，若與鄰近高雄長庚相較，高長泌尿外科主治加住院醫師約30人，台中榮總泌尿外科也有近30人，但高榮泌尿外科專任主治醫師僅4人，住院醫師2人，有如1人當他院4、5人用。

據了解，高榮除泌尿外科人力「捉襟見肘」，部份科別人力也不足，加上高市府日前宣布，高榮支援偏鄉田寮區衛生所看診，與明年起承接年虧1億餘元的高市聯醫，人力更加吃緊。

高榮院方說明，離職是之前的事，有再招募新人，醫師出走可能嫌太累或管理太嚴格，但該院外科部長與急診部分醫師是泌尿專科醫師，將投入相關工作，也會再招募新人。

醫師 台中榮總 醫學

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