金門青商會新會長陳玉岱接棒 盼能幫助更多年輕人
金門國際青年商會今天在葡京餐廳舉行第30、31屆會長交接暨理監事宣誓就職典禮，除了總會和友會代表共100多人跨海到金門出席祝賀和期勉外，金門縣政府副縣長李文良、建設處處長張瑞心、社會處副處長王茲穗、縣府工策會總幹事呂瑞泰等人也到場祝賀，大家期許都金門青商會再創高峰，成為青年朋友的社團首選。
李文良表示，感謝前會長陳孝瑜在過去的付出，相信在新任會長陳玉岱的帶領下，青商會能創造佳績，讓金門青年商會成為青年加入社會性社團的首選，也期待金門青年商會能夠在為金門的產業、青年持續發聲。
陳孝瑜感性表示，在2023年很榮幸由他擔任金門國際青年商會的會長一職，感謝伙伴們的協助與奉獻，創造出2023年青商會豐碩的成果，接下來交棒給陳玉岱，相信在他的帶領下，能將金門青年商會帶往下個高峰。
陳玉岱表示，在前會長陳孝瑜任內，7月舉辦兩岸青年論壇，造就金廈兩岸之間的交流，他指出，明年將持續推動兩岸青年論壇，集結各青年夥伴，一同將金門就業環境改變，更將青年商會的凝聚力推往下個高峰，讓更多人認識金門國際青年商會，希望能夠實質幫助在地青年朋友。
本屆金門青商會，由金太武一條根執行長陳玉岱接任會長，秘密基地負責人楊霈璿接任副會長、禾瑾美企有限公司負責人楊依瑾接任副會長、禾宏營造副理許程翔接任理事、奕起新創公司負責人江庭瑋接任理事、源盛機電鍋賣局負責人余宗右接任理事、羅宏彬接任理事、太平洋房屋金門加盟店店長莊品辰接任監事、心人心有限公司石傑仁接任監事、金門葡京餐廳執行長顏楷侖接任常務監事、成竑興接任財務長、林庭逵接任秘書長、陳金福食品股份有限公司執行長陳孝瑜接任輔導會長、有巢氏金門金城店店長王瑜文接任法治顧問。
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