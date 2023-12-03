快訊

Live／中韓戰徐若熙7局上連3K韓國 10次三振中華4:0領先

3男燒量販店慘了！商品損失外更害多車泡水 恐面臨天文數字求償

Live／中韓戰台將投打都強勢 五局結束敲10安4:0領先

金門青商會新會長陳玉岱接棒 盼能幫助更多年輕人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門青商會的新任幹部全到位，會長陳玉岱（左八）率新任理監事幹部合影。圖／讀者提供
金門青商會的新任幹部全到位，會長陳玉岱（左八）率新任理監事幹部合影。圖／讀者提供

金門國際青年商會今天在葡京餐廳舉行第30、31屆會長交接暨理監事宣誓就職典禮，除了總會和友會代表共100多人跨海到金門出席祝賀和期勉外，金門縣政府副縣長李文良、建設處處長張瑞心、社會處副處長王茲穗、縣府工策會總幹事呂瑞泰等人也到場祝賀，大家期許都金門青商會再創高峰，成為青年朋友的社團首選。

李文良表示，感謝前會長陳孝瑜在過去的付出，相信在新任會長陳玉岱的帶領下，青商會能創造佳績，讓金門青年商會成為青年加入社會性社團的首選，也期待金門青年商會能夠在為金門的產業、青年持續發聲。

陳孝瑜感性表示，在2023年很榮幸由他擔任金門國際青年商會的會長一職，感謝伙伴們的協助與奉獻，創造出2023年青商會豐碩的成果，接下來交棒給陳玉岱，相信在他的帶領下，能將金門青年商會帶往下個高峰。

陳玉岱表示，在前會長陳孝瑜任內，7月舉辦兩岸青年論壇，造就金廈兩岸之間的交流，他指出，明年將持續推動兩岸青年論壇，集結各青年夥伴，一同將金門就業環境改變，更將青年商會的凝聚力推往下個高峰，讓更多人認識金門國際青年商會，希望能夠實質幫助在地青年朋友。

本屆金門青商會，由金太武一條根執行長陳玉岱接任會長，秘密基地負責人楊霈璿接任副會長、禾瑾美企有限公司負責人楊依瑾接任副會長、禾宏營造副理許程翔接任理事、奕起新創公司負責人江庭瑋接任理事、源盛機電鍋賣局負責人余宗右接任理事、羅宏彬接任理事、太平洋房屋金門加盟店店長莊品辰接任監事、心人心有限公司石傑仁接任監事、金門葡京餐廳執行長顏楷侖接任常務監事、成竑興接任財務長、林庭逵接任秘書長、陳金福食品股份有限公司執行長陳孝瑜接任輔導會長、有巢氏金門金城店店長王瑜文接任法治顧問。

金門縣副縣長李文良（左）頒發當選賀匾給金門青商會的新任會長陳玉岱。圖／讀者提供
金門縣副縣長李文良（左）頒發當選賀匾給金門青商會的新任會長陳玉岱。圖／讀者提供
金門縣副縣長李文良期許，在新任會長陳玉岱的帶領下，青商會能成為青年加入社會性社團的首選，為金門的青年持續發聲。圖／讀者提供
金門縣副縣長李文良期許，在新任會長陳玉岱的帶領下，青商會能成為青年加入社會性社團的首選，為金門的青年持續發聲。圖／讀者提供

金門 青年

延伸閱讀

金門家扶愛心園遊會登場 上千民眾到場逛攤位獻愛心

聯合盃作文賽金門決賽登場 210名學子埋首「筆戰」

金門海島學校返校日 美食、手作體驗受歡迎

金門國際志工日表揚飄政治味 立委參選人到齊

相關新聞

金門青商會新會長陳玉岱接棒 盼能幫助更多年輕人

金門國際青年商會今天在葡京餐廳舉行第30、31屆會長交接暨理監事宣誓就職典禮，除了總會和友會代表共100多人跨海到金門出...

金門家扶愛心園遊會登場 上千民眾到場逛攤位獻愛心

金門家扶中心「家的希望‧有您相扶」寒冬送暖愛心園遊會今天溫馨登場，會中頒發感謝狀給洪秀暖等25年的長期助養人，此外，各組...

74人隨大甲媽遶境屏東吃壞肚子 鎮瀾宮：飯湯「吃袂合」

台中大甲媽百年首度南巡屏東，昨晚率3千多人陣仗，聖駕親訪東港，卻有逾70名參與廟會民眾當天下午傳出疑似食物中毒狀況，屏縣...

高市公園公廁少 長輩無處解放

台灣預估2025年進入超高齡社會，高雄全市65歲以上長輩已突破50萬大關，共融公園陸續增設適合樂齡長輩適用的器材，不過議...

高雄工鬥遊行 7訴求抗議低薪

高雄地區50多個工會參加勞動權益大遊行，3000多人步行2.2公里表達勞工7大訴求，要求政府及總統參選人正視勞工低薪、退...

南巡東港集體食物中毒 大甲媽遶境團 69人送醫

大甲媽百年南巡屏東第2天，昨驚傳遶境人員食物中毒，媽祖鑾轎上午為屏東第二分隊消災賜福後，下午2點左右抵達東港東隆宮，數名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。