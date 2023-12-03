金門青商會新會長陳玉岱接棒 盼能幫助更多年輕人

金門國際青年商會今天在葡京餐廳舉行第30、31屆會長交接暨理監事宣誓就職典禮，除了總會和友會代表共100多人跨海到金門出席祝賀和期勉外，金門縣政府副縣長李文良、建設處處長張瑞心、社會處副處長王茲穗、縣府工策會總幹事呂瑞泰等人也到場祝賀，大家期許都金門青商會再創高峰，成為青年朋友的社團首選。

李文良表示，感謝前會長陳孝瑜在過去的付出，相信在新任會長陳玉岱的帶領下，青商會能創造佳績，讓金門青年商會成為青年加入社會性社團的首選，也期待金門青年商會能夠在為金門的產業、青年持續發聲。

陳孝瑜感性表示，在2023年很榮幸由他擔任金門國際青年商會的會長一職，感謝伙伴們的協助與奉獻，創造出2023年青商會豐碩的成果，接下來交棒給陳玉岱，相信在他的帶領下，能將金門青年商會帶往下個高峰。

陳玉岱表示，在前會長陳孝瑜任內，7月舉辦兩岸青年論壇，造就金廈兩岸之間的交流，他指出，明年將持續推動兩岸青年論壇，集結各青年夥伴，一同將金門就業環境改變，更將青年商會的凝聚力推往下個高峰，讓更多人認識金門國際青年商會，希望能夠實質幫助在地青年朋友。