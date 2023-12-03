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金門家扶愛心園遊會登場 上千民眾到場逛攤位獻愛心

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門家扶中心園遊會今年主題訴求「扶幼助學，佇立茁壯」，貴賓們也一同上台分別拿著蔥、蒜、芹菜等等抓週的元素，以象徵性的方式鼓勵弱勢孩童，勇敢追夢並把握命運。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心園遊會今年主題訴求「扶幼助學，佇立茁壯」，貴賓們也一同上台分別拿著蔥、蒜、芹菜等等抓週的元素，以象徵性的方式鼓勵弱勢孩童，勇敢追夢並把握命運。記者蔡家蓁／攝影

金門家扶中心「家的希望‧有您相扶」寒冬送暖愛心園遊會今天溫馨登場，會中頒發感謝狀給洪秀暖等25年的長期助養人，此外，各組立委參選人也到場拉票，分發文宣品，讓活動增添不少政治味；家扶中心表示，期望透過社會各界的持續支持，將愛心園遊會發展成為不僅能聚集愛心、支持教育的活動，更是一個能持續攜手，協助更多有需要的兒童和家庭的長期行動。

這場愛心園遊會在上午9點30分假金馬聯合服務中心前廣場熱鬧展開，活動由天震堂醒獅團打頭陣，緊接著由家扶中心扶幼主委楊肅謙致詞，家扶中心每年主辦寒冬送暖園遊會最主要的目的，就是籌措來年家扶學童及家庭部份的助學金和助養金，以及家扶中心年度的專業輔導方案經費。家扶中心在金門成立近57年，目前協助324個孩童暨200個家庭。因為有金門在地鄉親和各界善心人士的幫忙，讓金門的弱勢兒少能在他們自己的家庭中，放心地生活及學習並得以穩定的成長。

他也感謝一起攜手打造這一場愛心園遊會的所有愛心贊助人，「寒冬心、溫暖情」讓所有的家扶兒童及金門的弱勢族群，可以感受到社會的愛心和關懷。

立法委員陳玉珍、金馬聯合服務中心執行長楊上德與副縣長李文良分別上台致詞，除了感激公私單位及各路人馬，造就金門弱勢兒童安全的生活成長環境外，也強調，政府單位會責無旁貸地負起弱勢群族的照顧。

此次活動的焦點主題訴求「扶幼助學，佇立茁壯」，聚焦活動別具意義。楊肅謙也邀請與會貴賓們，一同上台分別拿著蔥、蒜、芹菜等等抓週的元素，以象徵性的方式鼓勵弱勢孩童，勇敢追夢並把握命運，希望透過這種有教育意義的娛樂，啟發孩子們積極面對生活的挑戰。

園遊會活動除了天震堂醒獅團開場外，並邀請Candy金門小女孩、自造音樂、金門縣臺灣原住民義工協會等團體，帶來精彩的演出，會場內共設有70餘項的攤位，每個攤位都擠滿人，相當熱鬧。

值得一提的是，包括縣議員蔡水游今天也帶著家人到場賣水煎包，他還下場現包現煎，架勢十足，不少人都搶著買「議員牌水煎包」；另外，金城代表會副主席蘇碧浯也精心烹煮辣椒醬、關東煮與茶葉蛋，同樣吸引民眾搶購；金門福慧寺住持法師見日師父率領師父及蓮友們一早4點鐘就炒了兩大鍋香噴噴的素食米粉到場開賣做公益，同樣受到素食族朋友的青睞。

金門家扶中心寒冬送暖愛心園遊會今天登場，金酒公司產業工會也在理事長李宏定的率領下，到場設攤位，義賣霜淇淋與營養三明治。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心寒冬送暖愛心園遊會今天登場，金酒公司產業工會也在理事長李宏定的率領下，到場設攤位，義賣霜淇淋與營養三明治。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心寒冬送暖愛心園遊會今天登場，金門縣議員蔡水游（右）現場製作「議員水煎包」，吸引不少民眾到場購買。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心寒冬送暖愛心園遊會今天登場，金門縣議員蔡水游（右）現場製作「議員水煎包」，吸引不少民眾到場購買。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心「家的希望‧有您相扶」寒冬送暖愛心園遊會今天溫馨登場，會中頒發感謝狀給洪秀暖（右二）等25年的長期助養人。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心「家的希望‧有您相扶」寒冬送暖愛心園遊會今天溫馨登場，會中頒發感謝狀給洪秀暖（右二）等25年的長期助養人。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心寒冬送暖愛心園遊會今天登場，金門福慧寺住持法師見日師父率領師父及蓮友們到場開賣素食米粉做公益。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心寒冬送暖愛心園遊會今天登場，金門福慧寺住持法師見日師父率領師父及蓮友們到場開賣素食米粉做公益。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心寒冬送暖愛心園遊會今天登場，南門社區發展協會也到場做公益，獲頒感謝狀。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心寒冬送暖愛心園遊會今天登場，南門社區發展協會也到場做公益，獲頒感謝狀。記者蔡家蓁／攝影

金門 愛心 家扶中心

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