金門家扶愛心園遊會登場 上千民眾到場逛攤位獻愛心

金門家扶中心「家的希望‧有您相扶」寒冬送暖愛心園遊會今天溫馨登場，會中頒發感謝狀給洪秀暖等25年的長期助養人，此外，各組立委參選人也到場拉票，分發文宣品，讓活動增添不少政治味；家扶中心表示，期望透過社會各界的持續支持，將愛心園遊會發展成為不僅能聚集愛心、支持教育的活動，更是一個能持續攜手，協助更多有需要的兒童和家庭的長期行動。

這場愛心園遊會在上午9點30分假金馬聯合服務中心前廣場熱鬧展開，活動由天震堂醒獅團打頭陣，緊接著由家扶中心扶幼主委楊肅謙致詞，家扶中心每年主辦寒冬送暖園遊會最主要的目的，就是籌措來年家扶學童及家庭部份的助學金和助養金，以及家扶中心年度的專業輔導方案經費。家扶中心在金門成立近57年，目前協助324個孩童暨200個家庭。因為有金門在地鄉親和各界善心人士的幫忙，讓金門的弱勢兒少能在他們自己的家庭中，放心地生活及學習並得以穩定的成長。

他也感謝一起攜手打造這一場愛心園遊會的所有愛心贊助人，「寒冬心、溫暖情」讓所有的家扶兒童及金門的弱勢族群，可以感受到社會的愛心和關懷。

立法委員陳玉珍、金馬聯合服務中心執行長楊上德與副縣長李文良分別上台致詞，除了感激公私單位及各路人馬，造就金門弱勢兒童安全的生活成長環境外，也強調，政府單位會責無旁貸地負起弱勢群族的照顧。

此次活動的焦點主題訴求「扶幼助學，佇立茁壯」，聚焦活動別具意義。楊肅謙也邀請與會貴賓們，一同上台分別拿著蔥、蒜、芹菜等等抓週的元素，以象徵性的方式鼓勵弱勢孩童，勇敢追夢並把握命運，希望透過這種有教育意義的娛樂，啟發孩子們積極面對生活的挑戰。

園遊會活動除了天震堂醒獅團開場外，並邀請Candy金門小女孩、自造音樂、金門縣臺灣原住民義工協會等團體，帶來精彩的演出，會場內共設有70餘項的攤位，每個攤位都擠滿人，相當熱鬧。