澎湖山海食旅生態體驗 邀鄉親認識在地之美

澎湖湖西鄉公所今天舉辦山海食旅生態體驗活動，吸引100多名鄉親體驗扒紅蚵與採蔬菜，再合力野炊，品嚐道地山珍海味，成為一場融合農、海、食、旅的豐富鄉村盛會。

澎湖湖西鄉公所首次跨村辦理大型生態體驗活動，鄉長陳振中今天親自帶領100多名鄉親，清晨配合潮汐到青螺村的海邊潮間扒紅蚵，隨後返回至湖西蔬菜田區，採摘當令蔬菜，中午公所還提供火鍋食材和甕仔雞，邀大家一起圍坐野炊，品嚐在地美食，讓參與的鄉親都留下難忘回憶。

陳振中表示，感謝青螺村辦公處和社區發展協會，以及湖西村和社區發展協會的大力協助。他強調，透過這樣的活動，可以促進村與村之間的合作與交流，更能讓鄉親們更深入地認識鄉土風情，共同感受湖西鄉的獨特之美。

參與的鄉親紛紛表示，這樣的活動不僅拉近了人與人之間的距離，也增進了對於鄉土的瞭解，讓大家更加熱愛自己的家鄉。湖西鄉首辦的山海食旅生態體驗活動成為一次難忘的集體回憶。