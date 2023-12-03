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74人隨大甲媽遶境屏東吃壞肚子 鎮瀾宮：飯湯「吃袂合」

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，百年首度南巡屏東，昨晚驚傳參與廟會人員集體食物中毒消息，已超過70人送醫，縣府衛生局已著手調查。記者張已亷／攝影
台中大甲鎮瀾宮於明年重修落成，今年底舉行甲辰年重修慶成祈安七朝清醮大典，百年首度南巡屏東，昨晚驚傳參與廟會人員集體食物中毒消息，已超過70人送醫，縣府衛生局已著手調查。記者張已亷／攝影

台中大甲媽百年首度南巡屏東，昨晚率3千多人陣仗，聖駕親訪東港，卻有逾70名參與廟會民眾當天下午傳出疑似食物中毒狀況，屏縣衛生局已採檢送驗並依食安法辦理；鎮瀾宮副董事長鄭銘坤表示，可能是人員在昨天中午吃的飯湯「吃袂合〔閩南語意指不習慣）」，經送醫治療無大礙，目前人員均安。

對於昨晚人員疑似集體食物中毒狀況，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，可能是中午吃的飯湯「吃袂合」，有60多人送醫治療，當下有去醫院關心，「也有和媽祖說不能漏氣」，此次出行需要人力幫忙，向大甲媽及溫府千歲祈福，「有聖杯」，幸人員均安，昨晚都已經平安抵達休息的地方。

衛生局表示，東港鎮大甲媽祖遶境活動於昨發生疑似食物中毒案，截至今上午8點止，計有74人送醫，其中71人已出院，1人住院，病況穩定，2人留院觀察。

衛生局指出，初步調查結果，多數病患攝食多元，如飯湯、生魚片、炒米粉、肉圓、包子、愛玉仙草或其他食品，目前已採集製作食材的餐桶、湯勺及熟食容器等環境及人體檢體，送相關單位檢驗，後續將持續監測病患狀況，並依檢驗結果綜判是否屬食品中毒案件，依食品安全衛生管理法相關規定辦理。

衛生局 食物中毒 大甲媽祖

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