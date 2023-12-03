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樂購廣場響應助學紅包做公益 點亮希望之光

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄岡山樂購廣場舉辦「樂購有你。耶誕有愛」點燈儀式，點亮8米高的聖誕樹，透過數盞燭光照亮無數的愛與希望。圖／樂購廣場提供
高雄岡山樂購廣場舉辦「樂購有你。耶誕有愛」點燈儀式，點亮8米高的聖誕樹，透過數盞燭光照亮無數的愛與希望。圖／樂購廣場提供

一年一度的耶誕節即將到來，高雄岡山樂購廣場舉辦「樂購有你。耶誕有愛」點燈儀式，點亮8米高的聖誕樹，透過數盞燭光照亮無數的愛與希望。同時也拋磚引玉響應捐款10萬元支持台灣世界展望會國內助學紅包行動，點亮希望之光，也希望喚起更多人一起來做公益。

這場耶誕節點燈活動邀請台灣兒童文化隊的多納國小Tathenay歌謠隊現場傳唱古謠帶來自美麗山境中悠揚動人的樂章，場面十分溫馨，岡山樂購廣場8米高的聖誕樹搭配夜晚周圍浪漫閃爍的馴鹿與天橋上燈海，成了繽紛的浪漫小城，從本月15起到明年元旦，每日晚上5:30起，每15分鐘即有一場期間限定耶誕雪花秀，伴民眾度過幸福滿滿的耶誕節與跨年之夜。今年也是樂購廣場首次舉辦週年慶活動，即日起至12月10日推出消費來店禮、消費滿額送與週週抽萬元購物金及按摩椅總抽獎等活動。

高雄岡山樂購廣場舉辦「樂購有你。耶誕有愛」點燈儀式，點亮8米高的聖誕樹，透過數盞燭光照亮無數的愛與希望。圖／樂購廣場提供
高雄岡山樂購廣場舉辦「樂購有你。耶誕有愛」點燈儀式，點亮8米高的聖誕樹，透過數盞燭光照亮無數的愛與希望。圖／樂購廣場提供

耶誕節 岡山 捐款

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