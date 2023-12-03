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南巡東港集體食物中毒 大甲媽遶境團 69人送醫
大甲媽百年南巡屏東第2天，昨驚傳遶境人員食物中毒，媽祖鑾轎上午為屏東第二分隊消災賜福後，下午2點左右抵達東港東隆宮，數名工作人員在路途或香客大樓內吃下生魚片、飯湯等食物後，陸續出現上吐下瀉。據衛生局統計，至昨晚8點有69人送醫、43人留院觀察，26人已出院。
大甲媽南巡遶境專程抵達消防局屏二分隊，神明鑾轎停留賜福，鼓舞消防員士氣。但昨午4點多鐘衛生局就接獲醫院通報指，大甲媽祖遶境工作人員疑似食物中毒，患者出現冒汗、嘔吐、腹瀉、腹痛等症況，截至昨晚8點為止，傷病共有69人，收治在輔英及東港安泰醫院，昨晚有43人繼續在急診室留院觀察。
衛生局表示，獲報後隨即派員前往醫院實施健康關懷及攝食調查，並依食品安全衛生管理法做現場衛生稽查，及疑似食品中毒調查與環境檢體採樣，昨晚縣長周春米也前往醫院關心。
衛生局提醒，不論外食或自行烹煮都需注意衛生狀況，應避免生食，食材要充分煮熟，迅速食用完畢，並謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」等5原則。
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