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加強道安攔查 高市抓酒駕、大型車違規

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導

道安會報統計，1到10月A1事故死亡人數及A1大型車死亡人數與去年同期下降，但酒駕死亡人數不變，有鑑近日發生2起大型車死亡車禍，警方與監理所將啟動專案稽查大型車與違規案件，維護市民行的安全。

上月30日，燕巢區安北路發生砂石車與自小貨車事故，貨車駕駛林男不治，警方初判砂石車駕駛違規跨越雙黃線，小貨車也未注意車前狀況發生追撞。同天三民區也發生混凝土車與電輔自行車碰撞，85歲陳男傷重不治，警方初判混凝土車未依規定先駛入外側車道釀禍。

高市府召開11月道安會報，市長陳其邁指示警察局針對酒駕、大型車違規加強攔查。交通局表示，分析大型車事故原因，常因機車或自行車進入大型車右轉的盲區造成，但交通部已修法自2020年起大型車都必須裝設行車視野輔助系統，提供駕駛人盲區的視覺輔助。

警察局、監理所表示，大型車事故發生絕非巧合，大型車司機除教育訓練外，法令也規範大型車應裝設行車視野輔助系統，將啟動專案稽查大型車與違規案件，以維護市民行的安全。交通局呼籲，大型車駕駛人應善盡職業責任，不應以視覺死角為藉口，落實保障用路人的安全環境。

今年1到10月A1事故死亡人數125人、較去年同期少30人；A1酒駕事故死亡人數5人、與去年同期持平；A1大型車事故死亡人數12人、較去年同期少4人。

酒駕 自行車

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