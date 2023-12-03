聽新聞
test
0:00 / 0:00
加強道安攔查 高市抓酒駕、大型車違規
道安會報統計，1到10月A1事故死亡人數及A1大型車死亡人數與去年同期下降，但酒駕死亡人數不變，有鑑近日發生2起大型車死亡車禍，警方與監理所將啟動專案稽查大型車與違規案件，維護市民行的安全。
上月30日，燕巢區安北路發生砂石車與自小貨車事故，貨車駕駛林男不治，警方初判砂石車駕駛違規跨越雙黃線，小貨車也未注意車前狀況發生追撞。同天三民區也發生混凝土車與電輔自行車碰撞，85歲陳男傷重不治，警方初判混凝土車未依規定先駛入外側車道釀禍。
高市府召開11月道安會報，市長陳其邁指示警察局針對酒駕、大型車違規加強攔查。交通局表示，分析大型車事故原因，常因機車或自行車進入大型車右轉的盲區造成，但交通部已修法自2020年起大型車都必須裝設行車視野輔助系統，提供駕駛人盲區的視覺輔助。
警察局、監理所表示，大型車事故發生絕非巧合，大型車司機除教育訓練外，法令也規範大型車應裝設行車視野輔助系統，將啟動專案稽查大型車與違規案件，以維護市民行的安全。交通局呼籲，大型車駕駛人應善盡職業責任，不應以視覺死角為藉口，落實保障用路人的安全環境。
今年1到10月A1事故死亡人數125人、較去年同期少30人；A1酒駕事故死亡人數5人、與去年同期持平；A1大型車事故死亡人數12人、較去年同期少4人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言