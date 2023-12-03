高市公園公廁少 長輩無處解放

台灣預估2025年進入超高齡社會，高雄全市65歲以上長輩已突破50萬大關，共融公園陸續增設適合樂齡長輩適用的器材，不過議員反映，全市800多處公園僅142間公廁，占比不到2成，不少銀髮長輩反映無處「解放」，降低去公園運動意願。市長陳其邁表示，會請工務局根據公園使用人、周邊是否有其他公廁等條件盤點評估增設。

台東大學公共與文化事務系教授劉麗娟長期觀察發現，長輩對於公共廁所的滿意度是偏低的，除數量不足，有公廁也不見得適合長輩使用。她說，廁所有分坐式與蹲式兩種，一般長輩不適合蹲式廁所，否則蹲下去可能站不起來，另外如廁有沒有扶手、走道寬度及地面磁磚是否具備防滑功能，這些指標都需要逐一檢視，否則會增添長輩跌倒風險，公部門營造高齡友善環境不只要追求數量足夠，也要顧及使用者的身體狀況與需求。

高市公園公廁占比約17%，議員黃秋媖指很多長輩反映不方便，有些年紀大膀胱無力，公園沒廁所，會降低運動意願，辜負政府幫長輩健身美意，籲市府注意長輩生理需求，公園規畫時即納入公廁，方便大家使用。

市長陳其邁說，台灣公園使用者以長輩居多，憋尿的確不太好。過去蓋公廁一間要花上百萬元，現在高市公廁已經模組化、標準化，他會請工務局調整盤點評估。

公園處長王妙珍說，評估公園綠覆率等問題， 以往是面積1公頃以上的公園才會蓋公廁，小型公園或兒童遊戲場腹地偏小，加上有些居民不愛住家旁公廁容易出現異味，因此多不蓋公廁。像扶輪公園改造案，民眾對舊公廁就「去之而後快」，且公廁易有流浪漢、吸毒人口盤踞，管理孳生困擾。

王表示，針對議員反映公園無公廁一案，公園處會進一步再盤整，評估公園面積、如廁對象及周遭有無替代性如廁空間等。高市公園公廁現改採較輕量貨櫃屋型公廁，造價相較混凝土材質略低，星光公園就新建一座。