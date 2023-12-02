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大甲媽祖南巡疑食物中毒69人送醫 晚間十點60人已出院

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
大甲鎮瀾宮媽祖2日南巡抵達東港鎮，傍晚傳出疑食物中毒事件69人送醫。縣長周春米晚間到醫院探視病患。圖／屏東縣政府提供
大甲鎮瀾宮媽祖2日南巡抵達東港鎮，傍晚傳出疑食物中毒事件69人送醫。縣長周春米晚間到醫院探視病患。圖／屏東縣政府提供

大甲鎮瀾宮媽祖2日南巡抵達東港鎮，傍晚卻傳出疑食物中毒事件，縣府衛生局統計，至晚間9點半有69人送醫，1人住院，8人留院觀察。縣長周春米晚間趕抵醫院探視病患，請患者安心休息，接受醫院救治照顧，並要求東港鎮衛生所主任及同仁就近掌握狀況，隨時提供協助。

縣府表示，縣衛生局2日下午4點42分接獲醫院通報，疑大甲媽遶境工作人員出現疑食物中毒，消防局派出14車次載送病患到東港輔英及安泰醫院，到晚間9點半有69人送醫，檢傷二級4人、三59人、四級6人，目前仍有1人住院、8人留在醫院急診室觀察，另有60人症狀舒緩出院。

周春米接獲訊息後，立即指示東港衛生所主任及員工先就近前往兩家醫院，並隨時掌握狀況，晚間趕到醫院探視病患，她請留觀民眾打針服藥後安心休息，會請院方全力照顧，縣府也會提供必要協助。

周春米說，衛生局已展開攝食調查，並依食品安全衛生管理法進行現場衛生稽查，以及疑似食品中毒調查與環境檢體採樣，將盡快完成調查公布。

衛生局提醒民眾，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所的衛生狀況，避免生食，且食材應充分煮熟，迅速食用完畢，謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」之五要原則，以預防食品中毒事件之發生。

大甲鎮瀾宮媽祖2日南巡抵達東港鎮，傍晚傳出疑食物中毒事件69人送醫。縣長周春米晚間到醫院探視病患。圖／屏東縣政府提供
大甲鎮瀾宮媽祖2日南巡抵達東港鎮，傍晚傳出疑食物中毒事件69人送醫。縣長周春米晚間到醫院探視病患。圖／屏東縣政府提供
大甲鎮瀾宮媽祖2日南巡抵達東港鎮，傍晚傳出疑食物中毒事件69人送醫。縣長周春米晚間到醫院探視病患。圖／屏東縣政府提供
大甲鎮瀾宮媽祖2日南巡抵達東港鎮，傍晚傳出疑食物中毒事件69人送醫。縣長周春米晚間到醫院探視病患。圖／屏東縣政府提供
大甲鎮瀾宮媽祖2日南巡抵達東港鎮，傍晚傳出疑食物中毒事件69人送醫。縣長周春米晚間到醫院探視病患。圖／屏東縣政府提供
大甲鎮瀾宮媽祖2日南巡抵達東港鎮，傍晚傳出疑食物中毒事件69人送醫。縣長周春米晚間到醫院探視病患。圖／屏東縣政府提供

食物中毒 大甲媽 遶境 周春米

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