屏東和平教會耶誕創全台最大薑餅城 「為光・照耀」 點亮黑暗

各樣天災人禍、戰爭在世界各地不斷發生,許多人流離失所、內心破碎或身處黑暗,為了把光亮與平安帶進每一個黑暗的角落,屏東和平教會今年耶誕季以「為光・照耀-Light up the darkness」為主題,打造全台最大薑餅城市,於今晚點亮燈飾,盼讓民眾能感受溫暖與平安。

教會指出,耶誕點燈活動今邁入第7年,每年都吸引大量民眾參訪,此次城市規畫納入屏東指標性學校、醫院、舊鐵橋、特色門牌,再擴大勝利星村,加入建築遺構、特色公車亭、Ubike及火車站牌等,展現地方特色,由民眾發揮創意,裝飾超過70棟薑餅屋,一同點亮整座城市。