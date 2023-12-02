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屏東和平教會耶誕創全台最大薑餅城 「為光・照耀」 點亮黑暗

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東和平教會今年耶誕季以「為光・照耀－Light up the darkness」為主題，打造全台最大薑餅城市，於今晚點亮燈飾，盼讓民眾能感受溫暖與平安。記者張已亷／攝影
屏東和平教會今年耶誕季以「為光・照耀－Light up the darkness」為主題，打造全台最大薑餅城市，於今晚點亮燈飾，盼讓民眾能感受溫暖與平安。記者張已亷／攝影

各樣天災人禍、戰爭在世界各地不斷發生，許多人流離失所、內心破碎或身處黑暗，為了把光亮與平安帶進每一個黑暗的角落，屏東和平教會今年耶誕季以「為光・照耀－Light up the darkness」為主題，打造全台最大薑餅城市，於今晚點亮燈飾，盼讓民眾能感受溫暖與平安。

教會指出，耶誕點燈活動今邁入第7年，每年都吸引大量民眾參訪，此次城市規畫納入屏東指標性學校、醫院、舊鐵橋、特色門牌，再擴大勝利星村，加入建築遺構、特色公車亭、Ubike及火車站牌等，展現地方特色，由民眾發揮創意，裝飾超過70棟薑餅屋，一同點亮整座城市。

教會表示，此次耶誕燈飾的設計與巧思不同於往年，從今晚至月底，每晚6點至10點亮，薑餅城市展期則為3日至17日，另串聯多個品牌，在廣場四周舉辦「2023聖誕市集」，讓到訪民眾能體驗風格文創、手作餐飲、藝文表演與親子體驗，另更能透過掃描QRcode了解耶誕節意義，在每一處燈光下深深被祝福，並能成為他人生命中的光。

屏東和平教會今年耶誕季以「為光・照耀－Light up the darkness」為主題，打造全台最大薑餅城市，於今晚點亮燈飾，盼讓民眾能感受溫暖與平安。記者張已亷／攝影
屏東和平教會今年耶誕季以「為光・照耀－Light up the darkness」為主題，打造全台最大薑餅城市，於今晚點亮燈飾，盼讓民眾能感受溫暖與平安。記者張已亷／攝影
屏東和平教會今年耶誕季以「為光・照耀－Light up the darkness」為主題，打造全台最大薑餅城市，於今晚點亮燈飾，盼讓民眾能感受溫暖與平安。記者張已亷／攝影
屏東和平教會今年耶誕季以「為光・照耀－Light up the darkness」為主題，打造全台最大薑餅城市，於今晚點亮燈飾，盼讓民眾能感受溫暖與平安。記者張已亷／攝影
屏東和平教會今年耶誕季以「為光・照耀－Light up the darkness」為主題，打造全台最大薑餅城市，於今晚點亮燈飾，盼讓民眾能感受溫暖與平安。記者張已亷／攝影
屏東和平教會今年耶誕季以「為光・照耀－Light up the darkness」為主題，打造全台最大薑餅城市，於今晚點亮燈飾，盼讓民眾能感受溫暖與平安。記者張已亷／攝影
屏東和平教會今年耶誕季以「為光・照耀－Light up the darkness」為主題，打造全台最大薑餅城市，於今晚點亮燈飾，盼讓民眾能感受溫暖與平安。記者張已亷／攝影
屏東和平教會今年耶誕季以「為光・照耀－Light up the darkness」為主題，打造全台最大薑餅城市，於今晚點亮燈飾，盼讓民眾能感受溫暖與平安。記者張已亷／攝影
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屏東和平教會今年耶誕季以「為光・照耀－Light up the darkness」為主題，打造全台最大薑餅城市，於今晚點亮燈飾，盼讓民眾能感受溫暖與平安。記者張已亷／攝影
屏東和平教會今年耶誕季以「為光・照耀－Light up the darkness」為主題，打造全台最大薑餅城市，於今晚點亮燈飾，盼讓民眾能感受溫暖與平安。記者張已亷／攝影
屏東和平教會今年耶誕季以「為光・照耀－Light up the darkness」為主題，打造全台最大薑餅城市，於今晚點亮燈飾，盼讓民眾能感受溫暖與平安。記者張已亷／攝影

屏東 燈飾 火車站 耶誕節

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