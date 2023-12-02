大甲媽南巡遶境東港驚傳集體食物中毒 69人上吐下瀉送醫救治

大甲媽百年南巡屏東第2天驚傳遶境人員食物中毒，媽祖鑾轎上午為屏東第二分隊消災賜福後，約莫下午2點左右抵達東港東隆宮，數名工作人員於路途上或香客大樓內吃下生魚片、飯湯等食物後，陸續出現上吐下瀉的症狀，其他人見狀趕緊通報，據衛生局統計，截至晚上8點有69人送醫、43人留院觀察，26人出院，縣長周春米已於晚上8點半左右抵達醫院關心。

衛生局指出，於今下午4點42分接獲醫院通報，大甲媽祖遶境工作人員疑似食物中毒，患者出現冒汗、嘔吐、腹瀉、腹痛等症況，統計截至今晚8點，傷病共計69人，收治於輔英及東港安泰醫院，目前有43人繼續留院（急診留觀），出院26人，持續監測中。

衛生局表示，獲報後隨即派員前往醫院對民眾實施健康關懷及攝食調查，並依食品安全衛生管理法做現場衛生稽查，及疑似食品中毒調查與環境檢體採樣，並提醒，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所的衛生狀況，應避免生食，食材要充分煮熟，迅速食用完畢，並謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」等5要原則，以此預防發生食品中毒。