快訊

張艾嘉兒子娶妻 星光勝頒獎！大讚媳婦「完美」 不催生

大甲媽南巡遶境東港驚傳集體食物中毒 69人上吐下瀉急送醫

北市信義新天地A8天降鐵鍊 下方正好是拍照民眾全嚇壞

大甲媽南巡遶境東港驚傳集體食物中毒 69人上吐下瀉送醫救治

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
台中大甲媽南巡第2天，今下午抵達東港鎮東隆宮時，驚傳集體食物中毒，據衛生局統計截至今晚上8點，共有69人上吐下瀉送醫救治，患者人數持續增加中。圖／屏東小鎮資訊提供
台中大甲媽南巡第2天，今下午抵達東港鎮東隆宮時，驚傳集體食物中毒，據衛生局統計截至今晚上8點，共有69人上吐下瀉送醫救治，患者人數持續增加中。圖／屏東小鎮資訊提供

大甲媽百年南巡屏東第2天驚傳遶境人員食物中毒，媽祖鑾轎上午為屏東第二分隊消災賜福後，約莫下午2點左右抵達東港東隆宮，數名工作人員於路途上或香客大樓內吃下生魚片、飯湯等食物後，陸續出現上吐下瀉的症狀，其他人見狀趕緊通報，據衛生局統計，截至晚上8點有69人送醫、43人留院觀察，26人出院，縣長周春米已於晚上8點半左右抵達醫院關心。

衛生局指出，於今下午4點42分接獲醫院通報，大甲媽祖遶境工作人員疑似食物中毒，患者出現冒汗、嘔吐、腹瀉、腹痛等症況，統計截至今晚8點，傷病共計69人，收治於輔英及東港安泰醫院，目前有43人繼續留院（急診留觀），出院26人，持續監測中。

衛生局表示，獲報後隨即派員前往醫院對民眾實施健康關懷及攝食調查，並依食品安全衛生管理法做現場衛生稽查，及疑似食品中毒調查與環境檢體採樣，並提醒，不論外食或自行烹煮，都需特別注意餐飲場所的衛生狀況，應避免生食，食材要充分煮熟，迅速食用完畢，並謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱」等5要原則，以此預防發生食品中毒。

食物中毒 大甲媽祖 遶境

延伸閱讀

艋舺青山宮遶境起駕 真善美廣場12月3日搭紅壇

影／大甲媽首度遶境屏東 數千信眾東港爭睹「王爺會王后」

明揚大火消防員4死 大甲媽遶境赴屏二分隊祈福

花蓮瘋媽祖 港天宮白沙屯雙媽會合體遶境路線公布

相關新聞

大甲媽南巡遶境東港驚傳集體食物中毒 69人上吐下瀉送醫救治

大甲媽百年南巡屏東第2天驚傳遶境人員食物中毒，媽祖鑾轎上午為屏東第二分隊消災賜福後，約莫下午2點左右抵達東港東隆宮，數名...

高捷24個車站電扶梯一度停擺！台電：建案施工不慎致線路跳脫

高雄市仁武區一處建案施作混凝土灌漿作業時，不慎接近輸電線，導致線路跳脫，高雄捷運也因電力壓降，紅、橘線24個車站電扶梯一...

影／大甲媽首度遶境屏東 數千信眾東港爭睹「王爺會王后」

台中大甲鎮瀾宮明年底將舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，屏東東港東隆宮受託建造建醮用王船已完工，迎來大甲媽首度南巡，昨晚遶...

蚵仔寮漁港大海開吃席開120桌 千人共啖海鮮吹海風

高雄市2023大海開吃系列活動，今天來到全台最大「現撈海鮮」漁港—蚵仔寮漁港，中午席開120桌海鮮宴 ，高雄市長陳其邁也...

屏東家扶課輔班志工受訓投入寄養服務 伴孩童成長茁壯

屏東家扶中心承接寄養服務逾40年，照顧近1300多名兒童，目前有56戶寄養家庭，今再有新進7戶投入寄養行列，於家扶兒童館...

明揚大火重創屏二分隊 大甲媽親臨駐駕為隊員消災賜福

台中大甲媽南巡屏東進入第2天，今凌晨6點從慈鳳宮起駕，至屏東市都城隍廟參禮後，再往天聖宮會香，於8點半左右抵達消防局屏二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。