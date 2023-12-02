旅展上演「魷魚遊戲」翻版 耶誕老人競搶住宿券

南韓實境競賽「魷魚遊戲─真人挑戰賽」場景，今天在高雄旅行公會冬季國際旅展出現，參賽民眾化身耶誕老人闖關，最終獲勝者贏得承億酒店住宿券張，洪姓幼兒園老師搶第一，笑說會跟老公一起去住。

韓劇「魷魚遊戲」在全球創下超高收視率，催生出是參賽人數最多、獎金最高的真人競賽節目「魷魚遊戲：真人挑戰賽」，衝上Netflix全球排行榜冠軍；正在高雄展覽館舉行的高雄市旅行公會冬季國際旅展搶搭魷魚遊戲與耶誕節話題，今午推出耶誕老人闖關活動，炒熱氣氛。

參賽者在主持人一聲令下，迅速著裝扮成耶誕老人，接著用大頭針把麵包上的耶誕樹圖案戳下來，接續兩兩互猜「海帶拳」，扭動身軀的浮誇動作，讓台下觀眾笑翻，最終贏得所有彈珠者即獲勝，可獲得被評為「台灣最美飯店」的承億酒店住宿券一張。

高市旅行公會理事長蔡宗佑表示，高雄市旅行公會冬季國際旅展是今年最後一檔國際旅展，海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業超過350個攤位，參展旅行社、飯店業紛祭出優惠活動，激勵觀光業業績。