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旅展上演「魷魚遊戲」翻版 耶誕老人競搶住宿券

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
參賽民眾迅速著裝扮成耶誕老人，接著用大頭針把麵包上的耶誕樹圖案戳下來，闖關搶住宿券大禮。記者王昭月／翻攝
參賽民眾迅速著裝扮成耶誕老人，接著用大頭針把麵包上的耶誕樹圖案戳下來，闖關搶住宿券大禮。記者王昭月／翻攝

南韓實境競賽「魷魚遊戲─真人挑戰賽」場景，今天在高雄旅行公會冬季國際旅展出現，參賽民眾化身耶誕老人闖關，最終獲勝者贏得承億酒店住宿券張，洪姓幼兒園老師搶第一，笑說會跟老公一起去住。

韓劇「魷魚遊戲」在全球創下超高收視率，催生出是參賽人數最多、獎金最高的真人競賽節目「魷魚遊戲：真人挑戰賽」，衝上Netflix全球排行榜冠軍；正在高雄展覽館舉行的高雄市旅行公會冬季國際旅展搶搭魷魚遊戲與耶誕節話題，今午推出耶誕老人闖關活動，炒熱氣氛。

參賽者在主持人一聲令下，迅速著裝扮成耶誕老人，接著用大頭針把麵包上的耶誕樹圖案戳下來，接續兩兩互猜「海帶拳」，扭動身軀的浮誇動作，讓台下觀眾笑翻，最終贏得所有彈珠者即獲勝，可獲得被評為「台灣最美飯店」的承億酒店住宿券一張。

高市旅行公會理事長蔡宗佑表示，高雄市旅行公會冬季國際旅展是今年最後一檔國際旅展，海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業超過350個攤位，參展旅行社、飯店業紛祭出優惠活動，激勵觀光業業績。

他說，此外，觀光業者推出眾多好康，包括飯店住宿券、人氣餐券超低折扣，各縣市政府也卯足全力推廣在地特色，行銷優質秘境之旅，走進展場就能環島台灣、看遍全球，購票入場及消費滿額就有機會抽中價值萬元的GoPro12、國內外機票、29吋行李箱、星級飯店住宿券、餐券等好禮，是年終不可錯失的盛會。

高雄市旅行公會冬季國際旅展是今年最後一檔國際旅展，超過350個攤位，參展旅行社、飯店業紛祭出優惠活動，激勵觀光業績。記者王昭月／翻攝
高雄市旅行公會冬季國際旅展是今年最後一檔國際旅展，超過350個攤位，參展旅行社、飯店業紛祭出優惠活動，激勵觀光業績。記者王昭月／翻攝
洪姓幼兒園老師搶第一，獲得住宿券一張，笑說會跟老公一起去住。記者王昭月／翻攝
洪姓幼兒園老師搶第一，獲得住宿券一張，笑說會跟老公一起去住。記者王昭月／翻攝

住宿券 飯店 魷魚遊戲 高雄市

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