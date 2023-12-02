金門海島學校返校日 美食、手作體驗受歡迎

位於新湖漁港的金門漁業文化館「金門海島學校」今天舉辦溫馨「海島返校日」，現場安排有美食與手作體驗，主辦單位準備傳統的「漆餅」，吸引不少民眾排隊品嘗；此外近日榮獲亞洲三大設計獎之一的「DFA亞洲最具影響力設計獎」銀獎的「金門海島學校」，也在會中也將這份榮耀獻與海洋委員會、金門縣政府及金門區漁會，感謝支持。

「金門海島學校」透過金門縣政府攜手金門區漁會，合力打造新湖漁港內之「水產加工廠」，使其華麗蛻變成為金門海洋教育推廣的發信地，藉由五官感受，讓各年齡層民眾感受金門的海島魅力，該設計理念獲得國際專業評審青睞，獲「DFA亞洲最具影響力設計獎」銀獎，肯定該校對社會創造正面的體驗及影響力。

今天的「海島返校日」邀請各界一起親臨新湖漁港，並參與幾項課程體驗，有金門石蚵養殖職人「李水思」帶領民眾體驗最道地的剖石蚵並品嘗金門風味的石蚵麵線，有「金門海島學校」與「台灣吧」聯名設計的「搶運新湖漁港」實境遊戲，以金門戰地及漁業為背景設計的遊戲，在遊玩過程中認識金門海洋與漁業的文化，線上結合線下的學習。

另外，活動亮點還有邀請「海島移居實驗室」技能換宿的多位青年返校，包括木雕藝術家王昱喬觀察金門在地的生物鱟及水獺，以其獨特風格，完成木雕作品；美食部落客-陳已含(天天)，她運用在地漁獲製作具有南歐風味的鯛魚派。攝影師許庭禎跟隨在地漁民，全程紀錄漁獲捕撈採集直至料理上桌後的過程，透過影像照片講述人與海洋的緊密關係。沈珮雯運用自身版畫的專業，以金門的石蚵、海岸風景進行版畫的創作，並拓印在磁磚上，呼應金門建築上極具的花磚裝飾。