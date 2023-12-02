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金門海島學校返校日 美食、手作體驗受歡迎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門海島學校」今天舉辦溫馨「海島返校日」，現場安排有美食與手作體驗，吸引民眾排隊。記者蔡家蓁／攝影
金門海島學校」今天舉辦溫馨「海島返校日」，現場安排有美食與手作體驗，吸引民眾排隊。記者蔡家蓁／攝影

位於新湖漁港的金門漁業文化館「金門海島學校」今天舉辦溫馨「海島返校日」，現場安排有美食與手作體驗，主辦單位準備傳統的「漆餅」，吸引不少民眾排隊品嘗；此外近日榮獲亞洲三大設計獎之一的「DFA亞洲最具影響力設計獎」銀獎的「金門海島學校」，也在會中也將這份榮耀獻與海洋委員會、金門縣政府及金門區漁會，感謝支持。

「金門海島學校」透過金門縣政府攜手金門區漁會，合力打造新湖漁港內之「水產加工廠」，使其華麗蛻變成為金門海洋教育推廣的發信地，藉由五官感受，讓各年齡層民眾感受金門的海島魅力，該設計理念獲得國際專業評審青睞，獲「DFA亞洲最具影響力設計獎」銀獎，肯定該校對社會創造正面的體驗及影響力。

今天的「海島返校日」邀請各界一起親臨新湖漁港，並參與幾項課程體驗，有金門石蚵養殖職人「李水思」帶領民眾體驗最道地的剖石蚵並品嘗金門風味的石蚵麵線，有「金門海島學校」與「台灣吧」聯名設計的「搶運新湖漁港」實境遊戲，以金門戰地及漁業為背景設計的遊戲，在遊玩過程中認識金門海洋與漁業的文化，線上結合線下的學習。

另外，活動亮點還有邀請「海島移居實驗室」技能換宿的多位青年返校，包括木雕藝術家王昱喬觀察金門在地的生物鱟及水獺，以其獨特風格，完成木雕作品；美食部落客-陳已含(天天)，她運用在地漁獲製作具有南歐風味的鯛魚派。攝影師許庭禎跟隨在地漁民，全程紀錄漁獲捕撈採集直至料理上桌後的過程，透過影像照片講述人與海洋的緊密關係。沈珮雯運用自身版畫的專業，以金門的石蚵、海岸風景進行版畫的創作，並拓印在磁磚上，呼應金門建築上極具的花磚裝飾。

金門區漁會總幹事許丕煌表示，金門海島學校將持續探索與發掘金門海島的特色，尋訪在地傳統技藝與職人，進一步轉化為各式海洋教育課程與充滿金門風味的實感體驗活動。展覽開放時間採預約制，有興趣的民眾可致電金門區漁會（082）333-626分機 221 洽詢。

《金門海島學校》感謝縣環境教育學會、金門縣戶外教育與海洋教育中心等在地團體體驗與學習金門獨有的海洋課程，由漁會理事長陳水義（右四）頒發感謝狀。記者蔡家蓁／攝影
《金門海島學校》感謝縣環境教育學會、金門縣戶外教育與海洋教育中心等在地團體體驗與學習金門獨有的海洋課程，由漁會理事長陳水義（右四）頒發感謝狀。記者蔡家蓁／攝影
金門海島學校」今天舉辦溫馨「海島返校日」，參與的貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門海島學校」今天舉辦溫馨「海島返校日」，參與的貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
金門區漁會理事長陳水義感謝各界的支持，讓「金門海島學校」越來越多樣性。記者蔡家蓁／攝影
金門區漁會理事長陳水義感謝各界的支持，讓「金門海島學校」越來越多樣性。記者蔡家蓁／攝影
美食部落客天天，她運用在地漁獲製作具有南歐風味的鯛魚派，現場也做給民眾品嘗。記者蔡家蓁／攝影
美食部落客天天，她運用在地漁獲製作具有南歐風味的鯛魚派，現場也做給民眾品嘗。記者蔡家蓁／攝影
木雕藝術家王昱喬也參與「海島移居實驗室」技能換宿，她完成鱟的木雕作品，相當有特色。記者蔡家蓁／攝影
木雕藝術家王昱喬也參與「海島移居實驗室」技能換宿，她完成鱟的木雕作品，相當有特色。記者蔡家蓁／攝影

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