圖書館變成遊樂園？金門閱讀節活動親子同樂 孩童直說好玩

圖書館也可以像遊樂園一樣，熱鬧又歡笑聲不斷！金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~圖書館好好玩」活動，現場有巿集、兒童遊樂設施與親子手作體驗等，一整天吸引了將近500多人到場，現場笑聲不斷，小朋友都超開心，直說下次還要再來玩。

「金門閱讀節~圖書館好好玩」活動，今年以圖書館好好玩為主題，活動現場結合圖書館解謎，還有SDGs大冒險、歡樂城堡、二手書交換活動、小小館員體驗活動、閱讀高手獎好禮摸彩活動，叧外還邀請幼兒男神波波星球的泡泡哥哥來和大家一起唱唱跳跳，在泡泡哥哥的帶動唱下，小朋友都一起動起來嗨翻天。

金門縣文化局長呂坤和、副局長陳國興全程參與。呂坤和表示，期盼藉由此活動讓大家了解，圖書館不是大家刻板印象只能借書閱讀和安靜唸書場域，它可以是多樣化活潑歡樂場域。

為了響應國家圖書館的台灣閱讀節活動，活動也邀請金沙國中老師蔡美意和沙中七年級學生許書涵、柯品瑄、周旭、王品皓、張伯安等人，以金門話來說演「踅菜市看人生」和「落番」，小朋友在老師的引導下全程用金門話來詮釋，小朋友雖童言童語，但表演得十分精彩，贏得大家熱烈的掌聲。