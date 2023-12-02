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圖書館變成遊樂園？金門閱讀節活動親子同樂 孩童直說好玩

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~圖書館好好玩」活動，現場有多場親子手作課程，親子玩得開心。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~圖書館好好玩」活動，現場有多場親子手作課程，親子玩得開心。記者蔡家蓁／攝影

圖書館也可以像遊樂園一樣，熱鬧又歡笑聲不斷！金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~圖書館好好玩」活動，現場有巿集、兒童遊樂設施與親子手作體驗等，一整天吸引了將近500多人到場，現場笑聲不斷，小朋友都超開心，直說下次還要再來玩。

「金門閱讀節~圖書館好好玩」活動，今年以圖書館好好玩為主題，活動現場結合圖書館解謎，還有SDGs大冒險、歡樂城堡、二手書交換活動、小小館員體驗活動、閱讀高手獎好禮摸彩活動，叧外還邀請幼兒男神波波星球的泡泡哥哥來和大家一起唱唱跳跳，在泡泡哥哥的帶動唱下，小朋友都一起動起來嗨翻天。

金門縣文化局長呂坤和、副局長陳國興全程參與。呂坤和表示，期盼藉由此活動讓大家了解，圖書館不是大家刻板印象只能借書閱讀和安靜唸書場域，它可以是多樣化活潑歡樂場域。

為了響應國家圖書館的台灣閱讀節活動，活動也邀請金沙國中老師蔡美意和沙中七年級學生許書涵、柯品瑄、周旭、王品皓、張伯安等人，以金門話來說演「踅菜市看人生」和「落番」，小朋友在老師的引導下全程用金門話來詮釋，小朋友雖童言童語，但表演得十分精彩，贏得大家熱烈的掌聲。

不少到場的家長都表示，假日能夠帶小朋友來參加，覺得很充實，小朋友一整天玩下來很盡興，還可以看書跟闖關，希望以後能多辦這類的親子共樂活動，讓閱讀活動變得活潑不再沉悶。

金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~圖書館好好玩」活動，現場還有布置嘟嘟小火車，不少小朋友搶著搭乘。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~圖書館好好玩」活動，現場還有布置嘟嘟小火車，不少小朋友搶著搭乘。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~圖書館好好玩」活動，現場有皮雕手作體驗，報名幾乎是秒殺，反應熱烈。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~圖書館好好玩」活動，現場有皮雕手作體驗，報名幾乎是秒殺，反應熱烈。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~圖書館好好玩」活動，金門縣文化局長呂坤和（右二）、副局長陳國興（左一）上台跟小朋友互動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~圖書館好好玩」活動，金門縣文化局長呂坤和（右二）、副局長陳國興（左一）上台跟小朋友互動。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~圖書館好好玩」活動，大小朋友開心合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣文化局今天辦「金門閱讀節~圖書館好好玩」活動，大小朋友開心合影。記者蔡家蓁／攝影

金門 圖書館

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