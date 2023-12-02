影／大甲媽首度遶境屏東 數千信眾東港爭睹「王爺會王后」

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聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
台中大甲媽姐首度南巡屏東，受委託起造明年底建醮用王船的東港東隆宮，溫府王爺轎班今天下午在東港高中前接駕，信眾熱情迎接大甲媽。圖／東隆宮提供
台中大甲媽姐首度南巡屏東，受委託起造明年底建醮用王船的東港東隆宮，溫府王爺轎班今天下午在東港高中前接駕，信眾熱情迎接大甲媽。圖／東隆宮提供

台中大甲鎮瀾宮明年底將舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，屏東東港東隆宮受託建造建醮用王船已完工，迎來大甲媽首度南巡，昨晚遶境屏東市駐駕慈鳳宮，今天東隆宮溫府王爺在東港高中前接駕，接著遶境鎮區，數千信眾熱情迎接、同走、躦鑾駕轎腳祈求聖母庇佑，消災解厄，也讓錯過農曆3月大甲媽祖9天8夜出巡的南部信眾，一解心願。

大甲媽祖今早6時從慈鳳宮起駕，由大甲鎮瀾宮董事長顏清標帶隊，在天聖宮會香後經屏東第2消防分隊後前往東港鎮，下午2時東隆宮溫府千歲在東港高中校門前，以最高規格迎接大甲媽祖聖駕，並帶領遶境東港七角頭，展現東港人的熱情與敬意，晚上8時大甲媽祖入廟安座東隆宮，3日上午11時15分開光點睛儀式後接王船北返，4日下午溫府王爺受邀至台中鎮瀾宮會香。

東隆宮董事長潘慶士說，兩宮平時就有交流互訪，大甲鎮瀾宮經媽祖聖杯指示，由有建造王船經驗的東隆宮師傅來造船，鎮瀾宮王船長度32.3台尺（約10公尺），較東港王船46台尺略小，適合運回台中，但無論技術、作工、木料、彩繪，都與迎王祭典的王船同等精美。

他說，透過此次建造王船，不僅締結雙方百年宗教盛事，信眾也見證大甲媽與東港王爺公相見歡的歷史性時刻，創造道教科儀交流話題，更寫下台灣道教文化史的一頁新篇章；今晚駐駕東隆宮開放參拜，3日上午鎮瀾宮建醮王船開光典禮後，比照東港造新船下水儀式，將灑吉祥糖餅紅包福袋慶祝，與信眾分享喜悅。

東港鎮民鄭明文說，農曆3月大甲媽祖9天8夜出巡遶境，每年吸引數萬名香客同走，號稱「台灣地表最大遷移活動」，還被Discovery列為「世界三大宗教活動盛事」之一，他和妻子因工作和距離遠一直無法前往，心中難免有些遺憾，今天趁著大甲媽南巡遶境東港機會隨鑾駕同走，也算一償心願。

台中大甲鎮瀾宮明年底將舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，屏東東港東隆宮受託建造的建醮用王船，長度32.3台尺較東港王船46台尺略小，適合運回台中，技術、作工、木料、彩繪精美。圖／東隆宮提供
台中大甲鎮瀾宮明年底將舉辦甲辰年重修慶成祈安七朝清醮，屏東東港東隆宮受託建造的建醮用王船，長度32.3台尺較東港王船46台尺略小，適合運回台中，技術、作工、木料、彩繪精美。圖／東隆宮提供
台中大甲媽姐首度南巡屏東，受委託起造明年底建醮用王船的東港東隆宮，溫府王爺轎班今天下午在東港高中前接駕，信眾熱情迎接大甲媽。圖／東隆宮提供
台中大甲媽姐首度南巡屏東，受委託起造明年底建醮用王船的東港東隆宮，溫府王爺轎班今天下午在東港高中前接駕，信眾熱情迎接大甲媽。圖／東隆宮提供
台中大甲媽姐首度南巡屏東，受委託起造明年底建醮用王船的東港東隆宮，溫府王爺轎班今天下午在東港高中前接駕，信眾熱情迎接大甲媽。圖／東隆宮提供
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台中大甲媽姐首度南巡屏東，受委託起造明年底建醮用王船的東港東隆宮，溫府王爺轎班今天下午在東港高中前接駕，信眾熱情迎接大甲媽。圖／東隆宮提供
台中大甲媽姐首度南巡屏東，受委託起造明年底建醮用王船的東港東隆宮，溫府王爺轎班今天下午在東港高中前接駕，信眾熱情迎接大甲媽。圖／東隆宮提供
台中大甲媽姐首度南巡屏東，受委託起造明年底建醮用王船的東港東隆宮，溫府王爺轎班今天下午在東港高中前接駕，信眾熱情迎接大甲媽。圖／東隆宮提供
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台中大甲媽姐首度南巡屏東，受委託起造明年底建醮用王船的東港東隆宮，溫府王爺轎班今天下午在東港高中前接駕，信眾熱情迎接大甲媽。圖／東隆宮提供
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大甲媽祖 東港 王船 遶境

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