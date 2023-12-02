大選僅剩40多天 移民署金門服務站邀新住民宣導反賄選
距離明年的總統、立委選舉只剩40多天，移民署南區事務大隊金門縣服務站今天舉辦新住民家庭教育暨法令宣導課程，邀請福建金門地方檢察署觀護人莊雅晴、金門縣專勤隊分隊長黃柏霖及金門縣政府消保官王晶英，向新住民朋友宣導反賄選及消費糾紛處理方式。
莊雅晴提醒新住民朋友常見的賄選型態，包含現金買票、贈送禮品、招待旅遊等，如發現疑似賄選行為，可保存鈔票或物品上的指紋及錄影、錄音與對方談話等方法保存證據，檢舉選舉賭盤最高獎金新台幣500萬元、境外勢力介入選舉最高獎金新台幣2千萬元。
王晶英則是提醒新住民，經統計線上遊戲為金門縣近5年來消費爭議件數最多者，玩家遇有相關系統盜用、退費、儲值、帳號凍結等爭議，雖可向遊戲業者反映、利用「iNEWs遊戲服務網」或洽詢金門縣消費者服務中心進行申訴，但終究屬於事後的救濟。當個負責的線上遊戲玩家，遵守相關規則，並提高警覺，做到事前的防範，才是頂尖玩家。
金門縣服務站主任鄭明昌表示，感謝福建金門地方檢察署觀護人莊雅晴與金門縣政府消保官王晶英宣導，消費糾紛與我們生活息息相關，民眾應維護自身之消費權益，避免誤入詐騙陷阱，同時也鼓勵新住民朋友於總統及立委選舉過程，如發現疑似賄選行為勇於檢舉。
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