蚵仔寮漁港大海開吃席開120桌 千人共啖海鮮吹海風
高雄市2023大海開吃系列活動，今天來到全台最大「現撈海鮮」漁港—蚵仔寮漁港，中午席開120桌海鮮宴，高雄市長陳其邁也來到現場，與全民同樂啖海鮮。
高雄市長陳其邁今天出席位於高雄梓官蚵仔寮漁港的「大海開吃」活動，他表示蚵仔寮漁港是全台最大的「現撈」漁港，年產值4億6千萬元，也是亞洲第二個通過HACCP衛生安全認證的漁港。蚵仔寮漁港離市區不遠，吸引許多人來此遊玩，採買漁貨，如今花費4600萬元改善冷鏈設施，再加上未來的智慧漁業大樓，相信會讓民眾感覺煥然一新。
這次活動不僅席開120桌，千人共啖海鮮，現場還有海洋文創市集、親子闖關DIY、蚵寮漁村小旅行、「糶手搶拍」魚貨拍賣、龍膽石斑米粉及厚切烏魚子免費品嘗等，還沒來過的民眾趕緊把握機會，來蚵仔寮吹海風、吃海鮮。
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