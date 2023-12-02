蚵仔寮漁港大海開吃席開120桌 千人共啖海鮮吹海風

高雄市2023大海開吃系列活動，今天來到全台最大「現撈海鮮」漁港—蚵仔寮漁港，中午席開120桌海鮮宴，高雄市長陳其邁也來到現場，與全民同樂啖海鮮。

高雄市長陳其邁今天出席位於高雄梓官蚵仔寮漁港的「大海開吃」活動，他表示蚵仔寮漁港是全台最大的「現撈」漁港，年產值4億6千萬元，也是亞洲第二個通過HACCP衛生安全認證的漁港。蚵仔寮漁港離市區不遠，吸引許多人來此遊玩，採買漁貨，如今花費4600萬元改善冷鏈設施，再加上未來的智慧漁業大樓，相信會讓民眾感覺煥然一新。