屏東家扶課輔班志工受訓投入寄養服務 伴孩童成長茁壯

屏東家扶中心承接寄養服務逾40年，照顧近1300多名兒童，目前有56戶寄養家庭，今再有新進7戶投入寄養行列，於家扶兒童館舉行新進寄養家庭授證儀式，為暫時失依或受虐兒少提供一個穩定有愛的家；寄養社工師李建志表示，7戶家庭組成多元，就像小型的社會家庭縮影，不同類型的家庭樣貌，都能替社會盡一份心力。

新投入的7戶新進寄養家庭已通過60小時受訓，有2戶為單身家庭、1戶為假日夫妻家庭、2戶為重組家庭、有1戶育養3名子女的家庭、1戶頂客族的夫妻，今上午齊聚在屏東家扶中心兒童館，由社會科長戴如玎、屏東家扶主委陳佳生、主任傅敏峯共同見證，為7戶新進寄養家庭授證。

家扶中心指出，今年新進寄養家庭有2戶為未婚單身的寄養爸爸陳泰元及張廖伯勳，2人於2018年到家扶擔任課輔班志工，更加認識弱勢兒少，他們雖未當過爸爸，但一直有照顧弱勢兒少的心意，因此相約參與寄養家庭訓練。