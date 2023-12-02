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高雄杉林瓜果多 陳其邁出席「瓜瓜節」推廣農產

中央社／ 高雄2日電

高雄市杉林區農會主辦的「瓜瓜節」，今、明2天在杉林區大愛商業中心登場，市長陳其邁出席致詞表示，杉林的瓜果種類多，希望未來一年風調雨順，讓各種瓜類產品有好的銷售成績。

高雄市杉林區農會主辦「瓜瓜節─瓜田囍事5230（我愛杉林）」，今年邁入第14屆，陳其邁出席致詞表示，瓜瓜節已成農產的重要展示會，感謝高雄市農會力挺地區農會。

陳其邁表示，杉林的瓜果種類多，從紅孩兒木瓜到一品南瓜等，並直送北部市場銷售，希望未來一年可以風調雨順，讓各式各樣瓜類產品可以有好的銷售成績。

高雄市政府發布新聞稿表示，今天活動現場除了當地雕刻文化結合南瓜、苦瓜、胡瓜等當季特色瓜果，杉林區農會還在現場提供「杉農米」製作的古早味爆米香，供民眾免費品嚐。

「杉農米」是民國110年透過市府農業局協助設計的杉林區農會自有品牌，將杉林優良的地理環境，包含楠梓仙溪及好山好水的意象，以插畫的方式呈現在包裝上，讓產品精緻感升級。

另外，配合瓜瓜節的市集行銷，在市集現場購買農特產品可參加消費集點，兌換各種親子同樂的手作體驗，除了有南瓜披薩、南瓜造型包、親子摺紙、多肉盆栽DIY，還結合了客家元素的親子趣味小遊戲。

農會 南瓜 高雄市 陳其邁

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