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金門國際志工日表揚飄政治味 立委參選人到齊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣慶祝國際志工日暨表揚活動，今天假社會福利館隆重舉辦，共頒獎表揚5個績優志工團隊及204位得獎志工。記者蔡家蓁／攝影
金門縣慶祝國際志工日暨表揚活動，今天假社會福利館隆重舉辦，共頒獎表揚5個績優志工團隊及204位得獎志工。記者蔡家蓁／攝影

金門縣慶祝國際志工日暨表揚活動今在社會福利館舉辦，共頒獎表揚5個績優志工團隊及204位得獎志工，當中拄著柺杖的宋錦鳳與坐著輪椅的方寶珠受關注。高齡83歲的宋錦鳳說，她擔任志工近40年，從年輕做到老，做志工很快樂，她要一直做下去。

笑起來很靦腆的宋錦鳳聽到記者要訪問，很害羞。她說，從很年輕時她就開始做志工，一直做到現在，最早做金寧鄉的綜合志工，近年來因為年紀大，要拄著柺杖才能行走，所以改在離家近的盤山村公所做志工，大家很好，知道她做不了重活，就請她幫忙清潔與擦桌子的工作。

「做志工很快樂」宋錦鳳說，她每周到村公所服務幾次，感覺每天都很充實，朋友也變多了，雖然家人勸她年紀大，乾脆「退休」在家休息，但她還是捨不得，她笑著說，希望可以一直「服務到老」。

國際志工日暨表揚活動今天上午舉行，包括立委陳玉珍、金門副縣長李文良、社會處副處長王茲繐與各鄉鎮長都到場，而立委參選人尚文凱、洪和成也到場拜票，爭取選民的認同，現場飄著政治味。

李文良致詞說，近年來看到很多銀髮族加入志工，走出家庭或從職場中退休轉入，以初老服務老老，達到健康老化，親切、專業的服務，加上和藹可親的微笑，創造自我生命的價值，值得後輩學習。期許金門將志願服務風氣吹進家庭，所以今年首度表揚「模範志願服務家庭」。

他也期許大家，希望志工們都能秉持「服務最樂、助人最樂」的志願服務理念，「傳承愛擁抱幸福」，繼續前行，一起建構健康、快樂、祥和的幸福金門島。

典禮分別轉頒衛生福利部111年全國志願服務獎勵、衛生福利志願服務獎勵，頒發112年金門縣志願服務獎勵、績優志願服務團隊、模範志願服務家庭、績優志願服務人員等獎項，並為112年新成立志工隊授旗。

金門縣慶祝國際志工日暨表揚活動，各立委參選人全到齊，圖為立委陳玉珍與支持者合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣慶祝國際志工日暨表揚活動，各立委參選人全到齊，圖為立委陳玉珍與支持者合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣慶祝國際志工日暨表揚活動，副縣長頒獎給83歲的資深志工宋錦鳳。記者蔡家蓁／攝影
金門縣慶祝國際志工日暨表揚活動，副縣長頒獎給83歲的資深志工宋錦鳳。記者蔡家蓁／攝影
金門縣慶祝國際志工日暨表揚活動，副縣長頒獎給志工林宜蘭。記者蔡家蓁／攝影
金門縣慶祝國際志工日暨表揚活動，副縣長頒獎給志工林宜蘭。記者蔡家蓁／攝影

金門 志工 2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委 尚文凱

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