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迎日本橘色惡魔 高雄限定「柑橘號」輕軌列車即起上路

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市府迎接「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂團來高雄演出，即起推出期間限定版「柑橘號」。圖／高市府提供
高市府迎接「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂團來高雄演出，即起推出期間限定版「柑橘號」。圖／高市府提供

橘色惡魔日本京都橘高校吹奏樂團12月10日將到高雄時代大道演出，高市府為迎接貴客，以「蜜柑站長」和「橘色惡魔」主視覺搭配的輕軌彩繪列車—「柑橘號」即起上路，預計再創搶拍風潮。

日本京都橘高等學校吹奏樂部12月10日將在高雄時代大道登場，與高雄5所高中職同場演出，高市府迎接貴客出新招，與高雄捷運公司打造期間限定版的「柑橘號」輕軌列車，表達熱切歡迎；並舉辦限量版「橘色惡魔」主視覺海報抽獎活動，12月5日前民眾追蹤高市府官方IG帳號，在指定貼文標註兩名朋友，就有機會獲得。

「柑橘號」輕軌列車，包括蜜柑站長戴的帽子、領巾都印有橘高校標誌，「蜜柑」手拿指揮棒象徵與貓星人也與橘高校組成樂隊，萌度破表，讓這輛期間限定版的輕軌列車，頓時成吸睛焦點。

高雄市長陳其邁率先搭「柑橘號」體驗，他說，「柑橘號」輕軌列車不只外觀吸睛，5G沉浸式展演車廂內，更有輕軌少女隊5G遠端真人動態捕捉即時互動、元宇宙貓島遊戲，更能欣賞橘高校的宣傳影片，絕對是高雄限定的嶄新旅遊體驗。高捷公司董事長楊岳崑滿懷信心地說，未來柑橘號奔馳在龍貓隧道及新的綠巨人隧道段時，勢必會再引起搶拍風潮。

高市府迎接「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂團來高雄演出，即起推出期間限定版「柑橘號」。圖／高市府提供
高市府迎接「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂團來高雄演出，即起推出期間限定版「柑橘號」。圖／高市府提供
高市府迎接「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂團來高雄演出，即起推出期間限定版「柑橘號」，市長陳其邁率先搭乘體驗。圖／高市府提供
高市府迎接「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂團來高雄演出，即起推出期間限定版「柑橘號」，市長陳其邁率先搭乘體驗。圖／高市府提供

輕軌 彩繪列車 日本 橘色惡魔 陳其邁

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