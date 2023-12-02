迎日本橘色惡魔 高雄限定「柑橘號」輕軌列車即起上路

「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏樂團12月10日將到高雄時代大道演出，高市府為迎接貴客，以「蜜柑站長」和「橘色惡魔」主視覺搭配的輕軌彩繪列車—「柑橘號」即起上路，預計再創搶拍風潮。

日本京都橘高等學校吹奏樂部12月10日將在高雄時代大道登場，與高雄5所高中職同場演出，高市府迎接貴客出新招，與高雄捷運公司打造期間限定版的「柑橘號」輕軌列車，表達熱切歡迎；並舉辦限量版「橘色惡魔」主視覺海報抽獎活動，12月5日前民眾追蹤高市府官方IG帳號，在指定貼文標註兩名朋友，就有機會獲得。

「柑橘號」輕軌列車，包括蜜柑站長戴的帽子、領巾都印有橘高校標誌，「蜜柑」手拿指揮棒象徵與貓星人也與橘高校組成樂隊，萌度破表，讓這輛期間限定版的輕軌列車，頓時成吸睛焦點。