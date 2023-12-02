日本「JDM」4大天王12月9日降臨潮州 展出逾30輛經典車款
潮州鎮公所與南部在地汽車團隊「戀車ㄔ漢」合作，於12月9日在潮州日式歷史建築文化園區，展出逾30輛經典車款，還有特色市集、精彩表演等，現場也將發放100個限量小禮；潮州鎮代理鎮長黃道東表示，此次展出多輛日系車款，提供角色扮演者梳妝休息室，匯集大量日式元素，營造出「到潮州就像到日本」。
黃道東指出，潮州鎮擁有擁有百年歷史，富含自然與人文底蘊，市區老街有三山國王廟、屏東戲曲故事館、摸乳巷等景點，及潮州日式歷史建築文化園區，一連串的「大潮祭」活動更是在2個月內，突破3萬人次造訪，
「戀車ㄔ漢」團長黃信強表示，此次活動規畫展出多輛日本國內樣式（JDM）與改裝車款，尤其是90年代令人魂牽夢縈的日本車，見證當年車壇的輝煌時期，也呼應潮州日式歷史建築文化園區的風格，其中「頭文字D」、「玩命關頭」系列出現過的車輛，以及「JDM四大天」也將蒞臨現場，另邀請偉士牌與「高雄浪速 日本暴走族車隊」，帶來「音職人」表演，並於活動當日上午10點20分在開幕舞台，會發放100個限量小禮，歡迎民眾踴躍參與。
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