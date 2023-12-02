金門水頭港 明年起收停車費

停航近3年的廈金小三通今年1月7日復航，3月25日開放客運中轉之後，目前小三通一天往返有16航班，幾乎班班客滿，連帶的水頭碼頭的停車場也是「一位難求」，金門縣府表示，為提升水頭港區停車周轉率與使用效率，將於明年1月1日起收費，屆時將採計日計次及累計費率收費併行，請民眾留意。

縣府表示，為提升停車周轉率，減少停車位長期遭占用之問題，水頭港區提供小型車收費停車格423格，未來將分為A、B、C、D、E區，收費時間為每日8時至19時，收費方式如下：A、B區為計日計次收費，停車30分鐘內離場免費，逾30分鐘後開始計費，一般小客車平日收費30元，假日收費50元；身心障礙優惠停車格當日免費，次日始依上述費率收費。

至於C、D、E區為累計費率收費，停車30分鐘內離場免費，逾30分鐘後開始計費，一般小客車第一小時30元，第二小時40元，第三小時50元，當日最高上限240元；身心障礙優惠車格前四小時免費，第五小時依上述費率收費。