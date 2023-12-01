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影／清景麟攜手屏科大 號召500名「森麟人」種下4000棵樹

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學合作舉辦的「森麟人植樹造林」活動，號召來自全台各地的集團員工、客戶及金融界合作夥伴共計500人前往屏東車城保力林場種植4000顆台灣原生樹種。記者劉學聖／攝影
由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學合作舉辦的「森麟人植樹造林」活動，號召來自全台各地的集團員工、客戶及金融界合作夥伴共計500人前往屏東車城保力林場種植4000顆台灣原生樹種。記者劉學聖／攝影

由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學合作舉辦的「森麟人植樹造林」活動，號召來自全台各地的集團員工、客戶及金融界合作夥伴共計500人前往屏東車城保力林場種植4000顆台灣原生樹種，依照我國環保署森林碳匯計算方式，造林一公頃，約可年減十噸溫室氣體，清景麟五年來植樹面積，粗估約可年減近百噸溫室氣體排放。

清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，種樹造林是百年工程，不論未來世界如何變化，地球依然需要森林，現在種下的樹苗，百年後成為一片森林，成就生態鏈的家，永續循環對後代子孫的影響是很有意義的，身為建設公司品牌推動ESG是很重要的行動之一，其中「森林碳匯」透過植物吸收及儲存二氧化碳，是最便宜且最有貢獻的減碳模式，今年看到這麼多人願意響應，令人非常感動。

清景麟教育基金會執行長楊佩琪表示，「森麟人」活動曾獲得2022 Taiwan Design BEST 100「社會關懷友善環境 」獎項的肯定，隨著清景麟教育基金會「森麟人」種樹造林活動，做出好口碑，展現ESG企業永續治理的重視。屏東科技大學校長張金龍表示，隨著淨零、碳權、碳中和等議題在全球發燒，引起熱烈討論，許多企業紛紛投入造林運動，但造林更重要的是種植合適的樹種、存活率與疏伐等專業的知識與維護，與清景麟教育基金會攜手合作植樹5年，存活率都可達九成以上，並成功地復育絕滅樹種。

由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學合作舉辦的「森麟人植樹造林」活動，號召來自全台各地的集團員工、客戶及金融界合作夥伴共計500人前往屏東車城保力林場種植4000顆台灣原生樹種。記者劉學聖／攝影
由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學合作舉辦的「森麟人植樹造林」活動，號召來自全台各地的集團員工、客戶及金融界合作夥伴共計500人前往屏東車城保力林場種植4000顆台灣原生樹種。記者劉學聖／攝影
由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學合作舉辦的「森麟人植樹造林」活動，號召來自全台各地的集團員工、客戶及金融界合作夥伴共計500人前往屏東車城保力林場種植4000顆台灣原生樹種。記者劉學聖／攝影
由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學合作舉辦的「森麟人植樹造林」活動，號召來自全台各地的集團員工、客戶及金融界合作夥伴共計500人前往屏東車城保力林場種植4000顆台灣原生樹種。記者劉學聖／攝影
由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學合作舉辦的「森麟人植樹造林」活動，讓民眾種下希望之樹愛護地球環境。記者劉學聖／攝影
由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學合作舉辦的「森麟人植樹造林」活動，讓民眾種下希望之樹愛護地球環境。記者劉學聖／攝影
由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學合作舉辦的「森麟人植樹造林」活動，號召來自全台各地的集團員工、客戶及金融界合作夥伴共計500人前往屏東車城保力林場種植4000顆台灣原生樹種。記者劉學聖／攝影
由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學合作舉辦的「森麟人植樹造林」活動，號召來自全台各地的集團員工、客戶及金融界合作夥伴共計500人前往屏東車城保力林場種植4000顆台灣原生樹種。記者劉學聖／攝影
「森麟人植樹造林」活動號召來自全台各地共計500人前往屏東車城保力林場種植4000顆台灣原生樹種，會後在森林中享用輕食午餐。記者劉學聖／攝影
「森麟人植樹造林」活動號召來自全台各地共計500人前往屏東車城保力林場種植4000顆台灣原生樹種，會後在森林中享用輕食午餐。記者劉學聖／攝影
清景麟建築團隊董事長林聰麟（左）一起與貴賓種下台灣原生植物。記者劉學聖／攝影
清景麟建築團隊董事長林聰麟（左）一起與貴賓種下台灣原生植物。記者劉學聖／攝影
清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，種樹造林是百年工程，永續循環才能造就後代子孫。記者劉學聖／攝影
清景麟建築團隊董事長林聰麟表示，種樹造林是百年工程，永續循環才能造就後代子孫。記者劉學聖／攝影
由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學合作舉辦的「森麟人植樹造林」活動，號召來自全台各地的集團員工、客戶及金融界合作夥伴共計500人前往屏東車城保力林場種植4000顆台灣原生樹種。記者劉學聖／攝影
由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學合作舉辦的「森麟人植樹造林」活動，號召來自全台各地的集團員工、客戶及金融界合作夥伴共計500人前往屏東車城保力林場種植4000顆台灣原生樹種。記者劉學聖／攝影
由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學合作舉辦的「森麟人植樹造林」活動，讓民眾種下希望之樹愛護地球環境。記者劉學聖／攝影
由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學合作舉辦的「森麟人植樹造林」活動，讓民眾種下希望之樹愛護地球環境。記者劉學聖／攝影
由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學合作舉辦的「森麟人植樹造林」活動，號召來自全台各地的集團員工、客戶及金融界合作夥伴共計500人前往屏東車城保力林場種植4000顆台灣原生樹種。記者劉學聖／攝影
由清景麟教育基金會與國立屏東科技大學合作舉辦的「森麟人植樹造林」活動，號召來自全台各地的集團員工、客戶及金融界合作夥伴共計500人前往屏東車城保力林場種植4000顆台灣原生樹種。記者劉學聖／攝影

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