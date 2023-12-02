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1500坪月租僅5千 高雄物產館淪倉庫 議員痛批

聯合報／ 記者蔡世偉王昭月／高雄報導
高雄物產館占地1500坪，委外經營租金一年才收6萬元。記者蔡世偉／攝影
高雄物產館占地1500坪，委外經營租金一年才收6萬元。記者蔡世偉／攝影

高雄物產館是行銷高雄農特產重要「門面」，但民代發現，物產館面積近1500坪，一年租金才收6萬元，館內部分空間淪為倉庫，痛批農業局經營不用心。高市農業局長張清榮說，物產館經常舉辦活動協助小農推廣農特產品，每年營業額約2000萬，並非荒廢。

高雄市議員陳麗珍說，高雄近年拚觀光，但對左營蓮池潭風景區不夠重視，多項設施閒置，其中高雄物產館更淪為倉庫，機車也亂停。

她表示，高市府在左楠地區推動「北城計畫」、「左營高鐵科技之心」等計畫，也努力拚觀光，蓮池潭風景區接近高鐵，是高雄門面，周邊有半屏山、舊城古蹟、龍虎塔、孔廟與高雄物產館等，但多項設施損壞閒置。

其中高雄物產館2012年交給農業局業管，主要展售高雄農產區，10年過去，竟淪為倉庫、卸貨區，且一年只收6萬租金，平均每月5000元，沒有租金壓力，業者經營不用心。此外，館外未規畫機車格，常有違規停車，周邊交通動線差。

高雄物產館門前廣場角落堆放大批垃圾。記者蔡世偉／攝影
高雄物產館門前廣場角落堆放大批垃圾。記者蔡世偉／攝影

農業局長張清榮表示，物產館經常舉辦活動協助小農推廣農特產品，目前有小農與微風市集，每年營業額約2000萬，2樓廚藝教室，也會舉辦食農教育體驗，過去經手業者，多數做不到一年，現行經營者做最久，並未荒廢。

陳麗珍說，蓮池潭周邊建築物很寶貴，社區沒活動中心想租借都沒門，農業局需要好好規畫，活化物產館，不能任由荒廢。

高鐵 食農教育 微風

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