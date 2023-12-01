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不知南橫禁行單車…外籍夫婦環島傻眼 當地居民人情味助一程

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
馬汀夫婦感謝當地員警協助。記者蔡世偉／翻攝
馬汀夫婦感謝當地員警協助。記者蔡世偉／翻攝

一對64歲英籍夫婦來台單車環島，行經南橫梅山路段，因不知道南橫梅山口至向陽路段禁行自行車而受困，當地派出所員警特別情商當地居民，以休旅車載運方式通過管制路段，平安抵達台東

11月29日上午11點多，突然有一對外籍男女出現在高雄梅山派出所，原來馬汀夫婦來台單車環島，行經當地因為行動電源沒電，想借用派出所電源充電，員警不僅提供協助，還熱情招待兩人共進午餐。但當得知夫婦兩人打算騎單車跨越南橫，所長謝志健隨即表示，南橫路段是管制區域，禁止自行車行駛。

此話一出，讓這對英籍夫婦當場不知所措，所長謝志健決定好人做到底，聯繫當地熱心居民，放下手邊農務，駕駛大型休旅車載送夫婦倆及自行車，在管制時間內平安護送至台東海端投宿飯店，順利進行接下來的環島之旅。

梅山派出所員警情商當地居民協助馬汀夫婦。記者蔡世偉／翻攝
梅山派出所員警情商當地居民協助馬汀夫婦。記者蔡世偉／翻攝

南橫 單車 自行車 環島 台東

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