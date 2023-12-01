旗山早療揪團手作花枝丸 親子互動讓照顧者獲得喘息

伊甸基金會旗山兒童早期療育發展中心，今天辦理家庭支持活動「就愛伊起玩」，邀請中心裡的家長和孩子一起參加，前往高雄宏裕行花枝丸館，體驗手作花枝丸，增進親子間親密互動。

旗山早療中心主任謝亞芳表示，慢飛天使家長平日忙於工作，長年奔波於孩子的復健、醫療、教育之下，缺乏短暫喘息和溫暖的親子互動時光。然而在疫情期間，家長們擔心孩子抵抗力弱，更是減少出遊機會。為增進慢飛天使參與外出活動意願，旗山早療中心邀請中心的家長和孩子一起來參加親子旅遊。

今年3歲的慢飛天使凱凱，平時都由阿嬤照顧，在社工協助下， 1歲時開始了醫院復健及早療中心的療育課程。阿嬤除了照顧凱凱外，更是家中的經濟支柱，假日較少帶凱凱外出活動，透過本次親子旅遊，祖孫優質親子時間大幅提升。阿嬤在工作忙碌之餘放鬆自己，和其他家長交流頻繁，彼此給予支持進行喘息。