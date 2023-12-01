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高雄冬季國際旅展今登場 350個攤位祭「超殺旅遊優惠」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
「2023高雄冬季國際旅展」於12月1日至4日於高雄展覽館舉辦，國內外觀光機構、航空公司、旅行社等單位到場設攤，共350個展位。記者宋原彰／攝影
「2023高雄冬季國際旅展」於12月1日至4日於高雄展覽館舉辦，國內外觀光機構、航空公司、旅行社等單位到場設攤，共350個展位。記者宋原彰／攝影

迎接疫後旅遊業復甦，南台灣大型國際旅展「2023高雄冬季國際旅展」12月1日至4日於高雄展覽館舉辦，國內外觀光機構、航空公司、各縣市觀光局、旅行社、旅館業等單位到場設攤，共350個展位，推出低價機票、優惠行程，也有人氣餐券、住宿券，搶攻觀光商機。

高雄市旅行公會今年底舉辦冬季國際旅展，市長陳其邁、交通部次長祁文中、數位發展部長唐鳳、立委許智傑、李昆澤、高雄市議長康裕成等人出席；此次旅展吸引來自日本、大陸、菲律賓海旅會等國旅單位設攤，國內則有中華航空、台灣虎航、東南旅行社、麗尊酒店、福華飯店、華山觀止等，首日迎來大量參展人潮。

高雄旅行公會理事長蔡宗佑表示，國際旅展2016年起加辦冬季旅展，規模逐年擴大，前2年疫情重創產業，解封後旅遊市場漸回溫，明年3月又將恢復赴陸旅遊，此次展期推出不少大陸行程商品：此外，旅展還加入數位發展部「5G Empower山海。島遊」設計，攤位透過AR擴增實境、裸視3D顯示器、環景攝錄影打造沉浸式LED舞台，讓民眾猶如身在台灣山林中。

市長陳其邁表示，國內觀光業復甦，高雄機場的航班也逐漸增加，除了提升出國經濟，他提到冬季時北部濕冷，歡迎民眾來南台灣旅遊，「冬天最適合旅遊的城市就是高雄 ！」公會旅展執行長莊清發表示，今年旅展特別設置伴手禮區，民眾購票入場或消費滿額就能抽萬元獎品，包括國內外機票、行李箱、住宿券等。

迎接疫後旅遊潮，南台灣大型國際旅展「2023高雄冬季國際旅展」於12月1日至4日於高雄展覽館舉辦，市長陳其邁（上排中）出席。記者宋原彰／攝影
迎接疫後旅遊潮，南台灣大型國際旅展「2023高雄冬季國際旅展」於12月1日至4日於高雄展覽館舉辦，市長陳其邁（上排中）出席。記者宋原彰／攝影
迎接疫後旅遊潮，南台灣大型國際旅展「2023高雄冬季國際旅展」於12月1日至4日於高雄展覽館舉辦，市長陳其邁（左4）出席。記者宋原彰／攝影
迎接疫後旅遊潮，南台灣大型國際旅展「2023高雄冬季國際旅展」於12月1日至4日於高雄展覽館舉辦，市長陳其邁（左4）出席。記者宋原彰／攝影
「2023高雄冬季國際旅展」於12月1日至4日於高雄展覽館舉辦，國內外觀光機構、航空公司、旅行社等單位到場設攤，共350個展位。記者宋原彰／攝影
「2023高雄冬季國際旅展」於12月1日至4日於高雄展覽館舉辦，國內外觀光機構、航空公司、旅行社等單位到場設攤，共350個展位。記者宋原彰／攝影
「2023高雄冬季國際旅展」於12月1日至4日於高雄展覽館舉辦，國內外觀光機構、航空公司、旅行社等單位到場設攤，共350個展位。記者宋原彰／攝影
「2023高雄冬季國際旅展」於12月1日至4日於高雄展覽館舉辦，國內外觀光機構、航空公司、旅行社等單位到場設攤，共350個展位。記者宋原彰／攝影

旅展 住宿券 數位發展部

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