高雄冬季國際旅展今登場 350個攤位祭「超殺旅遊優惠」

迎接疫後旅遊業復甦，南台灣大型國際旅展「2023高雄冬季國際旅展」12月1日至4日於高雄展覽館舉辦，國內外觀光機構、航空公司、各縣市觀光局、旅行社、旅館業等單位到場設攤，共350個展位，推出低價機票、優惠行程，也有人氣餐券、住宿券，搶攻觀光商機。

高雄市旅行公會今年底舉辦冬季國際旅展，市長陳其邁、交通部次長祁文中、數位發展部長唐鳳、立委許智傑、李昆澤、高雄市議長康裕成等人出席；此次旅展吸引來自日本、大陸、菲律賓海旅會等國旅單位設攤，國內則有中華航空、台灣虎航、東南旅行社、麗尊酒店、福華飯店、華山觀止等，首日迎來大量參展人潮。

高雄旅行公會理事長蔡宗佑表示，國際旅展2016年起加辦冬季旅展，規模逐年擴大，前2年疫情重創產業，解封後旅遊市場漸回溫，明年3月又將恢復赴陸旅遊，此次展期推出不少大陸行程商品：此外，旅展還加入數位發展部「5G Empower山海。島遊」設計，攤位透過AR擴增實境、裸視3D顯示器、環景攝錄影打造沉浸式LED舞台，讓民眾猶如身在台灣山林中。