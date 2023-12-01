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2024工鬥行腳23天提問7項政策 12月2日起從高雄出發

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2024大選將至，工鬥團體12月2日起由高雄到台北的展開全台行腳，今下午到屏東縣府前表達訴求，並提出七項政策提問，串連台灣從最南端到最北端的勞工心聲。記者劉星君／攝影
2024大選將至，工鬥團體12月2日起由高雄到台北的展開全台行腳，今下午到屏東縣府前表達訴求，並提出七項政策提問，串連台灣從最南端到最北端的勞工心聲。記者劉星君／攝影

2024大選將至，工鬥將在12月2日起由高雄到台北的展開全台行腳，今下午來到屏東縣府前表達訴求，從台灣最南端縣市出發，並提出七項政策提問，工鬥團體將以行腳、苦行方式，串連台灣從最南端到最北端的勞工心聲。

工鬥團體今下午在屏東縣政府前舉行記者會，工鬥團體指出，明揚大火造成工安意外，看不到縣政府改進作為，針對10人罹難，包括4消防員、6名員工，逾百人輕重傷的明揚大火，至今以「偵查不公開」為由，拒絕提出相關行政調查報告。

屏基醫院工會醫師詹智鈞醫師指出，屏基2020年4月解雇屏基工會理事長即他本人，勞動部認定惡意打壓工會，但院方仍不斷上訴，導致纏訟至今。質疑屏基醫院做為縣民重要的醫療服務提供者，卻帶頭打壓醫療勞動者，令人擔憂除了影響員工權益，也成為醫療品質的隱憂。歷經3年半，屏東縣政府也未積極協助，未盡到相關責任。

屏基表示，針對爭議事件，均已進入司法審理程序中，實無另循司法體制外的協調會處理的合法性及必要性，期盼社會各界、屏基工會及詹醫師，皆能尊重司法上紛爭處理機制，並依循法院最終審理結果而行，是為至盼。

工鬥團體指出，距離總統大選剩44天，但對於賴清德、侯友宜、柯文哲公開提出的勞工政見，工鬥團體認為「差強人意」。三組總統參選人對於如何解決台灣勞工低薪、退休缺乏保障等問題，大多避答或者承諾空泛，不敢對具體作法表態，令人失望。也讓工鬥團體決心繼續抗爭，要求三組參選人須正面回應台灣勞工的心聲。

工鬥提出七項政策提問，是否願意改善低薪？勞工退休如何保障？是否增加國定假日？不要再讓消防殉職！健全長照禁止奴工！是否提高雇主職災費率？是否降低工會組織門檻？

2024工鬥團體代表、桃園市產業總工會副理事長曲佳雲說，工鬥團體明天在高雄文化中心起腳，開始行腳活動走23天，這次行腳活動要努力紮實把議題送到凱道。

屏東縣政府 醫師 司法 高雄市

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