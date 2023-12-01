高雄中央公園22日起開唱 楊乃文、高爾宣等接力

「高雄聖誕跨年嘉年華」首度結合「2023聖誕都會生活節」及「2024高雄跨年晚會」。經發局今天公布22、23日表演陣容，由歌手楊乃文、高爾宣等22組卡司在中央公園開唱，並首度以雙舞台方式登場。

經發局長廖泰翔表示，為了提供市民美好的耶誕回憶，市府規劃舉辦「2023高雄都會生活嘉年華」，22、23日由楊乃文、高爾宣、美秀集團、怕胖團、淺堤、固定客、李友廷、脆樂團、multiverse、小樂、Jocelyn 9.4.0等22組卡司，在中央公園開唱。

廖泰翔表示，活動將以中央公園為中心向外延伸，布置光環境串聯「高雄表參道」各大商圈夜市，也規劃多達200多攤品牌市集，還有高達20呎的耶誕樹，期待耶誕活動為「高雄聖誕跨年嘉年華」拉開序幕，一路熱鬧到跨年。

經發局指出，耶誕節是百貨及商圈重大節慶，市府今年結合音樂、市集、燈光重新回到中央公園舉辦，近期日本知名零售龍頭唐吉訶德、MUJI即將在12月進駐大立百貨盛大開幕，高雄表參道的觀光人潮與消費將持續擴展。

經發局也規劃透過優惠券模式，串聯市集、百貨、商圈合作，讓市民在新堀江商圈、中央公園商圈等8大商圈及周邊百貨逛得盡興、買得開心，同時為周邊帶來一波商機。