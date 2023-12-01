保育人士痛批鄰近光華園水獺棲地遭破壞 廠商喊冤

坐落在太湖畔的光華園，曾是兩岸對峙時期金門的心戰工作基地與空飄站基地，也是外賓參訪的主要據點，但後來走入歷史後，此處卻荒蕪成為髒亂點。縣府為活化於今年8月將此處發包出去，但卻傳出廠商在整地時將大片樹林伐除，恐影響鄰近的水獺棲地，讓保育人士相當痛心，只能呼籲縣府能多用心，給水獺一條活路。

接獲保育人士通報，縣議員董森堡昨天也到場勘查，在看到緊鄰黃龍潭周邊的樹木遭伐除後，他也相當痛心，董森堡說，這塊基地在金門縣長陳福海的上一任任期時，本來決定要撥用做青創基地，後來陳福海下台後，繼任的楊鎮浯也找人來會勘，經過多次會勘與討論並未有結論，主要是基地後方是太湖下游，出水口接到黃龍潭，很接近水獺棲地，當時保育人士莊西進也建議，因為附近很接近水獺棲地，希望周邊植栽能做一些保護措施，但如今看來都沒有。

董森堡說，廠商在整地時應該要徵求一些專業意見，例如伐除梳理林木計畫，要先找相關單位來會勘，而不是大辣辣的的亂伐除，這樣的破壞，可能會影響其他動物的生存權。他也提到，後續他將聯繫建設處與觀光處，瞭解廠商承租範圍與是否有申請伐除樹木的計畫，看有無其他補救措施。

金門縣政府觀光處表示，為提升光華園基地的景點效益，於8月1日將此標租給二毛旅行社股份有限公司活化經營，出租期限為4年，縣府瞭解，得標廠商於上月以先前颱風對光華園與周圍林區帶來侵襲，導致部分風倒木影響建築物與出入廊道為由，逕行雇工派遣機具針對風倒枯木、地被植物進行移除，由於廠商整理的區域有多數非園區標租範圍，縣府觀光處在發現後，立即要求廠商暫停環境整理作業。

縣府也強調，因該區域緊鄰太湖，周邊生態及生物多樣性資源豐富，縣府有明確告知得標廠商在該區域對於非承租場地的使用，均須在告知縣府並取得同意後，依相關法規程序辦理，目前該廠商已暫停非標租範圍內的各項作業。後續縣府將依契約及相關法令規定要求改善，並請求復育林區、活化再造等損害賠償方式回復環境。