1500坪、年租金才收6萬 高雄物產館淪倉庫遭批經營不用心

高雄物產館是行銷高雄農特產重要的「門面」，但民代發現，物產館面積近1500坪，一年租金才收6萬元，館內部分空間淪為倉庫，痛批農業局經營不用心。高市農業局長張清榮說，物產館經常舉辦活動協助小農推廣農特產品，每年營業額約2000萬，並非荒廢。

高雄市議員陳麗珍表示，高雄近年努力拚觀光，但對左營蓮池潭風景區不夠重視，多項建築設施閒置，其中高雄物產館更淪為倉庫，機車也亂停。

她表示，高市府在左楠地區推動「北城計畫」、「左營高鐵科技之心」等計畫，也努力拚觀光，蓮池潭風景區接近高鐵，是高雄門面，周邊有半屏山、舊城古蹟、龍虎塔、孔廟與高雄物產館等，但多項設施損壞閒置。

其中高雄物產館2012年交給農業局業管，主要展售高雄農產區，10年過去了，竟淪為倉庫、卸貨區，且一年只收6萬租金，平均每月5000元，因沒有租金壓力，業者經營不用心。除此館外未規畫機車格，常有違規停車，周邊交通動線也差。

農業局長張清榮表示，高物產館經常舉辦活動協助小農推廣農特產品，目前有小農與微風市集，每年營業額約2000萬， 2樓廚藝教室，也會舉辦食農教育體驗，過去經手的業者，多數做不到一年，現行經營者做最久，並未荒廢。

陳麗珍對此表示，蓮池潭周邊建築物很寶貴，社區沒活動中心想租借都沒門，農業局有必要好規畫，活化物產館，不能任由荒廢。