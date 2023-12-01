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高市全面換發國中數位學生證 估6萬學子受惠

中央社／ 高雄1日電

為提供學生安全、便利運輸環境，鼓勵搭乘大眾運輸工具享有學生優惠票價及各項便民服務，高雄市教育局將自民國113年2月全面製發國中生數位學生證，預計近6萬名學生受惠。

為讓高雄市國中生享有各項大眾交通系統服務，教育局

今天表示，明年2月全面製發國中學生數位學生證，除有交通、小額支付及圖書館借書等功能外，也可結合TPASS「南高屏」生活圈399及999通勤月票，搭乘三縣市內捷運及公共自行車（YouBike2.0前30分鐘免費）等各項服務。

教育局表示，透過數位學生證多元功能，鼓勵學生踴躍通勤、通學及休閒時搭乘大眾公共運具，並攜手交通局等單位落實淨零行動，在日常生活享有借書、小額消費等各項功能，讓國中學生也能感受高市結合智慧城市推動的多項便民及優惠服務。

教育局今天新聞稿表示，為無縫銜接國中數位學生證發放作業，高捷學生認同卡將於12月8日起繼續發行至數位學生證普遍發行為止，申辦學生認同卡可於高捷公司網站上進行申請及付費(新台幣100元)；完成申請後約10個工作天至指定捷運站取卡使用，即可以學生認同卡享受學生YouBike2.0前30分鐘免費及公車學生票價。

教育局 高雄市 捷運 大眾運輸

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