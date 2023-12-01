南橫通車甲仙沒人潮原因曝 業者預期12月人潮湧現

中斷近4個月的南橫公路，終於11月25日終於重新通車，但開放通車首日，高雄甲仙觀光業者卻沒有看到預期的人潮，大約僅多個1、2成遊客。有業者透露應該是因為提前開通影響，有些遊客來不及更改既定遊玩行程，但據說12月開始，西部遊客已經訂滿台東飯店，更有電動車車友打算揪團在甲仙設充電站，就是為了將來玩南橫做準備。

南橫公路雪峰橋路段今年7月底受杜蘇芮颱風侵襲，造成南橫東西交通中斷，在公路局積極搶修下，本月25日搶通，讓台東、高雄兩地山區觀光業者莫不欣喜若狂。但上周末（25、26日）甲仙地區人潮並未明顯增加，餐廳老闆笑說，該不會選舉到了大家都去吃「選舉便當」了。

有消息靈通的名產店老闆表示，聽說因為南橫提前開通，讓很多老早就安排好假期的遊客，無法臨時更改行程。但聽說12月第一個周末，東部很多飯店都已經客滿，其中台東天龍飯店直接客滿到12月底，每個周末都沒空房了。

甲仙形象商圈理事長林瑋凌則表示，南橫開通首日已經可以看到比過去周末更多出1、2成的遊客，平日還能看到久違的重機車隊出遊，更有電動車車友在群組號召在甲仙設充電站，為的就是能在上南橫前充飽能源，一路開到台東。再加上高雄市政府為配合六龜山中音樂節，還會在12月推出「東九道山城商圈優惠券」，屆時人潮有望再衝一波。

這次公路局雖然搶通南橫，但在梅山口到向陽路段仍有部分管制，每周二及周四不開放，其他時段僅開放時間為上午7點到下午2點給予車輛進入，且必須在下午5點前離開管制路段，之後淨空該路段，直到隔天早上7點。也呼籲遊客到埡口平台時一定要依序停車，不可以在大關山隧道口駐足拍照，以維行車安全。