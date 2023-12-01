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高雄輕軌改里程計費、月台刷卡

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄報導
高雄輕軌將一律採月台刷卡付費，但驗票機（紅圈處）卻距候車亭有20公尺遠。記者吳慧芬／攝影
高雄輕軌將一律採月台刷卡付費，但驗票機（紅圈處）卻距候車亭有20公尺遠。記者吳慧芬／攝影

民眾搭乘高雄輕軌可選擇在月台或列車上驗票機刷卡付費，輕軌路網明年成圓將有兩項變革，除改採里程計費，並撤除列車上付費驗票機，一律在月台刷卡付費。但因月台驗票機距候車亭20公尺遠，市議員指，若乘客找不到月台驗票機，恐上車後被誤認逃票而被罰款。高捷表示，會不定時派員驗票，抓到逃票者可罰50倍票價，但受限人力只能偶一抽查，仍要靠民眾自律。

高雄輕軌歷經10年施工，年底前新增7站，路網成圓，高捷預計明年2月26日後依里程計費，起程運價20元，每2公里增加5元，逾9公里以35元計，也就是未來只有20元、25元、30元及35元4種票價。

現階段刷電子票證者，不分里程車資均10元，月台購買單程票者一律30元，月台無匣門，乘客可任擇在月台或車上驗票機，刷卡付車資，但因應路網成圓乘客變多，明年起將拆除列車上驗票機，改成一律在月台刷卡，且「增加」下車後到月台刷卡機制，方便依里程計費。

記者昨實際搭乘，發現月台驗票機不像過往設置在候車亭內，而是移到距候車亭約20公尺處，需刻意尋找才能發現，民眾上車後約僅5成主動刷列車上驗票機。

議員白喬茵說，歐洲輕軌也是月台無匣門，搭車付車資需靠旅客自律，她相信高雄民眾素質，只是驗票機距離月台這麼遠，也無明顯標示，「像我爸媽這類老人家去搭輕軌，就有可能找不到」，建議月台驗票機可以藝術造景方式來凸顯位置，不要讓乘客上車後反被認為逃票而遭罰。

高捷表示會不定時派員逐一驗票，抓到逃票者，可罰50倍票價，目前驗票員由保全或高捷人員輪值，只能偶一抽查，主要仍靠民眾自律。另驗票機改設距離月台20公尺處，主要考量路網成圓後，當月台候車旅客較多或車廂內擁擠時，旅客不易前往刷卡付費才移位置。

高雄輕軌 高捷

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