大甲媽初次南巡屏東 首站到內埔

台中大甲媽百年以來首度南巡屏東，從今天起為期3天平安遶境賜福屏東迎回王船，首站將到內埔天后宮揭開序幕。屏東縣府表示，此次繞境除祈福外，因應大甲鎮瀾宮將重修落成，受媽祖指定由東港東隆宮王船組造船師傅承造，將在繞境最終日舉辦建醮王船完工開光點睛儀式，肯定東港造船師傅工藝，雙方祭典文化交流，創下台灣道教文化史的新篇章。

屏縣府指出，大甲媽平安賜福遶境，今天在內埔天后宮、慈聖宮、萬丹萬惠宮會香後，下午3時30分在屏東演藝廳由屏東縣副縣長黃國榮、屏東慈鳳宮、內埔天后宮等接駕後遶行屏東市區，並在勝利東路消防隊前、永福路聖帝廟前提供信眾鑽轎腳，以求聖母庇佑，消災解厄。

明日則由慈鳳宮起駕到屏東天聖宮會香，經屏東縣消防第一大隊屏二分隊再到東港，並在船頭里福安宮領銜20餘間宮廟及陣頭舉行遶境後駐駕東港東隆宮。重頭戲為3日大甲媽與東港東隆宮，共同辦理建醮王船完工開光點睛儀式，全程依東港迎王平安祭典建造王船儀式，屆時屏東縣長周春米、台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標及東隆宮主委潘慶士共同出席點睛儀式後，再迎回王船北返。

內埔警分局提醒，大甲鎮瀾宮遶境屏東行程，首日轄區停駕廟宇計有內埔天后宮、老埤慈聖宮等，因應大量信徒參與，內埔警分局提醒用路避開相關路段，以免影響行程。