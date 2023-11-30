銀閃閃合奏展演屏縣740位耆者克服萬難 敲響出專屬樂章

屏東縣第五屆銀閃閃音樂合奏展演比賽，今天以主題「我的年代－我的歌」在屏東演藝廳音樂廳隆重登場。延續數屆銀閃閃合奏展演比賽深受長輩喜愛，本次26隊共740位來自各屏東縣社區照顧關懷據點的阿公阿嬤，卯足全力爭取榮耀，透過打擊樂敲出屬於他們的樂章。

社會處指出，此次參賽隊伍，指導老師薛榮漢帶領的兩個社區服務據點，車城鄉新街社區、恆春鎮南灣社區，從討論演奏曲目，甚至是創詞、創曲等，均由社區長輩共同參與協作，凝聚的團體情感連結、默契不容小覷。

車城鄉新街社區據點是第二次參加銀閃閃音樂合奏展演，薛榮漢表示，一開始練習時長輩們抱怨「老了！記性差！不行啦！」對演奏總是提不起勁，經過一番共同創作、團體凝聚共識過程，長輩們能盡情投入學習，並與老師合作，搭配捕魚栽、賣魚栽的傳統文化創作出屬於車城鄉新街社區的樂章「魚栽的故事」是一首新作，搭配車城新街特色文化，以自創歌謠、樂曲演繹呈現。

首次報名險些因無法湊齊比賽人數而棄賽據點恆春鎮南灣社區，有著一群視障、聽障、身障的長輩們，對橫阻於前的生理障礙不放棄、勇於參賽，指導老師薛榮漢利用專業音樂剪輯、編輯技巧，偕同身障長輩嘗試克服困境，一起討論展演歌曲、個別錄製、練習打擊，最後敲出南灣最美麗樂章「為過去的日子講說謝」，陪著長輩們在過程中找到自我認同及自信心。

今年首次參賽的竹田鄉頭崙社區據點，是由一群平均年齡80歲的耄耋所組成，92歲的張爺爺耳聰目明地拿三角鐵，告訴隔壁80歲的林奶奶應該怎麼敲、怎麼掌握，才能使三角鐵發出更美麗的聲音。長輩每每練習時總是聚精會神，認真投入每堂課程，透過音樂打擊譜出屬於他們的年代，他們的歌。

社會處指出，今年榮獲最佳合奏金質獎隊伍是竹田鄉頭崙社區發展協會、里港鄉玉田社區發展協會、麟洛鄉田心社區發展協會；銀質獎為萬丹鄉興全社區發展協會、愛加倍生命關懷協會、萬巒鄉泗溝社區發展協會；銅質獎為屏東市歸來社區發展協會、佳冬鄉玉光社區發展協會、長治鄉繁昌社區發展協會；其餘隊伍均獲得佳作獎。