屏東中正勝利路口時相分流宣導期到年底 明年恢復科技執法

屏東市中正路與勝利路口車禍頻繁，屏東縣警局改善該路口，今年10月30日調整汽機車時相分流試辦改善措施，為讓用路人習慣汽機車時相分流，延長宣導期從一個月到兩個月到今年12月31日，該路口設置汽車快車道右轉科技執法與闖紅燈執法設備，將在明年2024年1月1日起恢復闖紅燈與測速執法。

屏東市中正路與勝利路口，從2017年道安交通事故分析平台建置後，該處路口事故風險（CBI）均名列屏東縣全縣前10名，其中2021年為第4名，去年更高居全縣冠軍，分析車禍原因，縣警局交通隊考量先前科技執法效果不佳，改為汽機車時相分流，原本預計12月1日起重新啟動闖紅燈執法。

縣警局交通隊指出，為讓用路人習慣汽機車號誌時相分流，延長宣導期一個月（2023年11月1日至12月31日)，另該路口所設置的「汽車快車道右轉科技執法」及「闖紅燈執法」設備，同步暫停執法，2024年1月1日恢復闖紅燈及測速執法。

中正路與勝利路口，今年10月底突改為汽機車時相分流，議員陳揚痛批沒有宣導期逕自上路，讓民眾措手不及，根本不知道路口時相改變，還有民眾一度以為是號誌壞掉。

縣警局長蔡文峰表示，固定道路空間裡，依據駕駛人的用路習慣，做出交通規畫，尋求安全與效率最佳結果，是警察局推動交通事故防制的目標；但因為增加時相因素，影響相關路段行車效率，籲請上下班時行經此路口的用路人耐心等候，維護道路交通秩序，確保行車順暢。