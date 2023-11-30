相敬如冰？金門陳氏宗親祭祖場面隆重 陳福海、陳玉珍互動成焦點
金門縣潁川堂陳氏宗親會今日循例在金城鎮的後浦陳氏宗祠舉行隆重的「冬季祭祖大典」，由陳氏宗親會理事長陳進源率領地區「十三陳」的各股宗親代表、長老、宗親會理監事等人，遵循祭典儀式，虔誠的向祖先祭拜，儀式隆重盛大，但先後到場的金門縣長陳福海與立委陳玉珍兩人全程零互動，不少人解讀是相敬「如冰」，意外成為現場的另類焦點。
每年的農曆十月十八日，金門縣潁川堂陳氏宗親會舉行冬季祭祖，今天日陳氏宗親的冬季祭祖大典遵循傳統古禮依序進行，有將近500人到場參與，場面盛大；儀式首先祭拜文昌帝君由金門縣長陳福海主祭、福德正神由陳氏宗親會常務理事陳成泉主祭，隨後由理事長陳進源擔任冬季祭祖大典的主祭官，帶領長老、陳福海及金門陳氏宗親會理監事與陳氏裔孫等人，虔誠地向祖先敬拜，行三獻禮，儀式十分地莊嚴且隆重。
而祭祖大典結束之後，並且依循慣例舉行聯誼餐會，宗親們齊聚一堂，把酒言歡，彼此聯絡感情，陳福海與陳玉珍一前一後到場參加，雖然相距僅3步之遙，但兩人好似未看到彼此，並未向對方打招呼，入座時也未選擇同桌，而是一人坐一桌，全程眼神零交流，也未有互動。
據了解，陳福海在致詞時對宗親的支持語多感謝，也提及他任內提拔不少優秀的陳氏宗親，絲毫未提及選舉；而陳玉珍在致詞時，則跟鄉親誠懇拉票，希望大家能繼續支持她。
陳氏宗親會指出，慎終追遠是中國人最為重視的大事之一，金門地區潁川堂陳氏宗親會大宗祠每年都會有固定兩次的重要祭祖儀典，分別是每年的農曆正月十八日以及農曆十月十八日這兩天來舉行，而各股的春秋兩祭則定在清明節與冬至，互不衝突，各股宗長率子孫向祭拜祖先，除了表達慎終追遠的無盡孝思外，也藉此機會增進宗族情感交流，促進團結互助合作的精神。
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