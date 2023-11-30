澎湖垃圾問題 環境部協助朝在地自主處理

澎湖垃圾長期靠轉運回台處理，但近期轉運量不如預期，暫置垃圾已逾1萬噸。環境部長薛富盛今天表示，除做好源頭減量外，中長期推動垃圾資源能源化，達到在地垃圾自主處理目標。

澎湖縣沒有垃圾焚化廠，垃圾長期轉運回台處理，近期受外縣市焚化廠整改歲修等因素影響，致轉運量不如預期，目前全縣暫置垃圾已達1.2萬噸。

出身澎湖的首任環境部長薛富盛，昨天率環境部簡任秘書張博鈞、環境管理署署長顏旭明，資源循環署長賴瑩瑩等人，在澎湖縣環保局長楊書舜陪同下，一連2天訪視澎湖各鄉市垃圾掩埋場處理情形，並在環保局與馬公市公所聽取垃圾處理簡報。

楊書舜表示，全縣1天的家戶垃圾在60至80噸，1年約2萬4000噸，廚餘1年處理量約4000噸，在精進離島垃圾分選前處理及推動轉廢為能循環經濟下，感謝環境部補助新台幣7000多萬元執行機械分選。

楊書舜指出，目前有5373公噸的篩上打包物，為順利去化篩上物達完全在地自主處理，目前專案申請篩上物去化試驗計畫；至於廚餘問題因靜置發酵空間不足，也爭取補助興建貯存場。

楊書舜在今天簡報中，共提出執行垃圾分選篩上物去化處理、垃圾掩埋場整頓、巨大廢棄物場改善等，總經費達2億餘元，爭取環境部補助執行。

環境部表示，今年已補助經費7140萬元，自112年至114年辦理3萬公噸垃圾機械分選及打包作業，將垃圾中資收物確實分類回收減少垃圾轉運量，垃圾經打包後覆網妥善分區暫置，可避免垃圾飛散與自燃等問題，有助周邊環境衛生改善。

環境部也表示，針對民眾反映白沙鄉掩埋場停車場、資收廠房、紅羅掩埋場擋土牆設施改善及廚餘廠異味問題建議，提出具體改善計畫，中央優先給予協助，長期仍應朝以籌設垃圾自主處理設施方向邁進，澈底解決離島垃圾去化問題。

另外，馬公市長黃健忠則提出設置智能垃圾桶系統，希望能透過科技創新，避免垃圾滿溢造成髒亂，並藉由大數據分析，提供清潔人員最佳清運時機及路線，薛富盛也允諾帶回研究。